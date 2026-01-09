不滿財力級次調整為一級 黃建賓偕台東縣府北上中央抗議 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東縣財力級次由行政院主計總處調整為第一級，引起地方關注。對此，立委黃建賓今（9）日指出，他今與台東縣府一同向行政院主計總處抗議，中央不合理的調整將大幅減少台東縣計畫型補助款，嚴重排擠基礎建設、社會福利；黃建賓要求主計總處重新檢討財力級次，並函請各部會未來須一併考量地域特殊性核給台東補助經費、協助偏鄉建設。

黃建賓表示，對於行政院主計總處調整台東財力級次引發爭議，他今日與台東縣副縣長王志輝、財政及經濟發展處副處長葉正鶴北上，於立法院與行政院主計總處舉行會議，並當面向行政院主計總處公務預算處長許永議表達抗議。

王志輝指出，以經濟部水利署的「無自來水地區供水改善計畫」為例，明定地方政府財力等級為一級者不得申請，台東財力級次被中央調整為第一級後，恐造成台東偏鄉簡易自來水工程、延管補助卡關，還有許多部會的補助也恐大幅刪減，嚴重衝擊台東基礎建設。

「這根本是霸凌財政優等生台東縣，剝台東人兩次皮！」黃建賓表示，先前民進黨一路卡關財劃法修正，不願意讓台東每年增加134億元預算，現在民進黨政府又藉由不合理的財力級次調整，打算大砍台東計畫型補助款。

再者，黃建賓提出2點要求，第一，台東縣一年稅收僅約12 億元，卻與年稅收1800億的台北市、擁有科學園區的新竹縣市同列財力級次最高級，完全不合理，「主計總處應考量台東人口結構、稅收規模、地域特殊性，重新檢討修正台東縣的財力分級」，避免台東縣因補助減少導致基礎建設、福利工作無法推動。

第二，為避免台東縣因財力級次調整導致計畫型補助經費遭大幅刪減，主計總處應函文中央各部會及所屬機關，受理台東縣各項計畫補助申請時，應考量台東地處偏遠又是原住民族地區，且長年為颱風直接侵襲區域，從寬核給經費，以保障台東基礎建設發展，避免城鄉差距擴大，維護台東縣民基本權益。

