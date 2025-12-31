不滿貨幣貶、通膨飆 伊朗首都爆示威 CNN：3年來規模最大

伊朗爆發大規模抗議，導火線是伊朗人不滿貨幣「里亞爾」貶值，加劇通膨；加上今年與以色列的戰爭，也讓伊朗經濟雪上加霜。這是伊朗在過去3年來，規模最大的抗議潮，而且示威民眾還和安全部隊爆發衝突，讓德黑蘭街頭陷入混亂。

伊朗爆發三年來最大規模抗議示威。（圖／達志影像美聯社）

伊朗爆發近三年來規模最大的抗議潮，起因是貨幣「里亞爾」大幅貶值引發嚴重通貨膨脹，加上今年與以色列的戰爭使經濟更加惡化。德黑蘭街頭出現大規模示威，民眾與安全部隊發生衝突，商家罷市加入抗議，連大學生也參與其中。根據數據，伊朗12月通膨率年增達52.6%，食品價格較去年上漲7成，麵包穀物等主食漲幅接近100%，醫療保健和住房租金也持續攀升。

廣告 廣告

德黑蘭街頭的抗議場面十分激烈，憤怒的民眾朝安全部隊與警方投擲石塊，憤怒的吼叫聲與鳴笛聲不絕於耳。警方試圖使用催淚瓦斯驅散人群，但這反而激起更強烈的反抗，民眾不僅持續投擲石塊，甚至連公車也成為攻擊目標。這場抗議活動是自2022年頭巾革命以來，伊朗三年內規模最大的民眾抗議行動。

抗議活動迅速擴大，德黑蘭商店街的店主們紛紛關閉店面，呼朋引伴加入示威行列。CNN特派記者Nada Bashir觀察到德黑蘭大學的學生也參與了在大學周邊的遊行活動。這場大規模抗議的核心問題是伊朗經濟危機，包括貨幣大幅貶值導致的通貨膨脹飆升，以及六月與以色列的戰爭對經濟造成的進一步打擊。

Nada Bashir表示，商店紛紛調高物品價格，食品、基本醫療用品和汽油價格都在急劇上升。根據經濟數據顯示，伊朗12月的通貨膨脹率年增高達52.6%，其中食品價格漲幅最為嚴重，較去年同期上漲了7成。更令人擔憂的是，作為主食的麵包穀物價格漲幅接近100%，醫療保健服務和住房租金也持續攀高，讓民眾生活雪上加霜。

面對民怨沸騰，伊朗政府發言人Fatemeh Mohajerani表示，政府看到、聽到並承認所有的抗議活動、困難和危機。為了回應民眾的不滿，伊朗央行總裁已請辭以示負責，政府也主動提出與抗議領袖進行對話。這些舉動顯示此次抗議活動的規模和強度已對伊朗領導層帶來重大挑戰，迫使當局必須正視並回應民眾的訴求。

更多 TVBS 報導

印度教徒在孟加拉遭「私刑」處死 新德里爆發示威抗議

講話有口音就盤查！美ICE北卡抓百人 嗆民眾：閉嘴

菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案

警開槍射死平民！秘魯示威失控 新總統上任7天又暴動

