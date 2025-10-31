不滿貨車停門口 汽修廠老闆破壞煞車釀追撞

大陸山東濟南一位汽車維修店老闆，因為不滿大貨車駕駛把車停在他的店門口影響生意，竟趁貨車駕駛離開用餐時，偷偷破壞貨車煞車系統。結果等貨車駕駛回來，開車上路卻煞不了車，發生追撞事故。警方循線追查，才發現原來是被人動了手腳。

大陸山東濟南一位汽車維修店老闆，因為不滿大貨車駕駛把車停在他的店門口影響生意，竟趁貨車駕駛離開用餐時，偷偷破壞貨車煞車系統。（圖／上海東方衛視）

貨車駕駛與濟南公安：「哪裡壞了？」「把這根管子給綁住了，氣管全給綁住了！」

一名貨車駕駛，因煞車失靈追撞前車後下車查看，結果發現自家車的煞車氣管，被人用粗粗一條繩子綁住，嚇得他趕緊報警求助。

廣告 廣告

貨車駕駛 vs. 濟南公安：「你在這吃飯停了多長時間？」「10來分鐘吧，半個小時左右。」「半個小時左右這個東西就給綁住了？」「咱就是個過路司機，也不是說跟誰有仇。」

經現場勘查，警方發現貨車停放地點旁邊，就是一家汽車維修店。調閱監視器後，畫面曝光讓人震驚。

上海東方衛視新聞：「一名男子靠近貨車，隨後爬上車身，在煞車氣管的位置忙了一分多鐘才離開。」

畫面中穿著黑色上衣的男子，在短短幾分鐘內，三次爬上大貨車，活動範圍都集中在煞車氣管旁。警方比對後確認，監視器拍下的男子，正是該汽車維修店的老闆。被帶回詢問後，李姓老闆坦承犯案。

濟南公安：「據李某交代，李某看見有一輛大貨車停在自己店門口，心生不滿，感覺影響生意，先後三次登上貨車連接台，使用扎帶將煞車氣管綁住。」

原本想給貨車司機一個「教訓」，結果卻把自己送進派出所。這名李姓老闆，為了做生意不顧他人死活，行為已涉嫌「破壞交通工具罪」，恐怕將面臨牢獄之災。

更多 TVBS 報導

有片／三峽騎士雨夜路口攔腰撞翻老翁 他被抓包無照駕駛慘了

大貨車撞對向轎車一路推到電桿 整台變「夾心鐵球」驚險畫面曝

高雄翁騎車閃違停大車自撞亡 同居30年老伴哭斷魂求真相

有片／大貨車甩尾撞爆11輛汽機車「鐵捲門凹爛」 駕駛酒測值破表

