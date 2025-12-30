不滿賴清德指藍白「擁抱習近平」 民眾黨赴北檢提告求償100萬

民眾黨與委任律師賴苡安於今天（30日）下午赴台北地檢署對總統賴清德提告求償。（圖／翻攝自民眾之聲直播）

總統賴清德日前受訪時說，在野公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱習近平，卻要彈劾台灣民選總統，令人費解。民眾黨主席黃國昌昨怒轟造謠，並要求賴24小時內澄清道歉，否則將提告。然而遲遲等不到賴清德道歉，民眾黨今天（30日）委任律師赴法院提告請求民事賠償新台幣100萬元，以及將判決書全文刊登在各大媒體一日。

針對賴清德指藍白讚賞普丁、擁抱習近平，民眾黨發言人張彤、前副秘書長許甫、前發言人吳怡萱與委任律師賴苡安於今天下午赴台北地檢署對賴清德提告求償。

吳怡萱表示，遺憾從昨天到現在，經過24小時，賴總統沒有面對他的錯誤，1個中華民國的總統竟然把自己活成在網路上面亂造謠的網友，像這樣沒經過查證的發言，已對民眾黨造成傷害。

吳怡萱提到，過去以來，賴總統說話不精準已經不是一兩次的事，這次不管他是口誤，還是刻意為之，都已經侵害民眾黨的權益。

吳怡萱質疑，在中共繞台、軍演的同時，賴清德還在台灣內部製造仇恨對立，「難道民眾黨的支持者就不是中華民國總統要照顧的國人？」

許甫則說，賴總統在自己的同胞裡貼標籤找敵人，「但是誰曾說中國跟台灣的關係是大公司要併購小公司、要跟習近平喝珍珠奶茶？就是賴清德。」他今天無憑無據說在野擁抱習近平，身為總統，他常常講錯話，可是不能說謊話。

許甫強調，希望法官可以明察秋毫，希望賴清德可以被認證是中華民國的第1個萊爾總統、萊爾校長。



