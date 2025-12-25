不滿賴清德「毀憲」 洪秀柱行憲紀念日號召人民護憲

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德與行政院長對在野黨在立院通過修法發動「不公布、不副署、不執行」的做法，在野黨則在立院提出彈劾總統案，同時網路也有人發起連署彈劾總統，且網站連署數字已達到689萬的達標數字。前國民黨主席洪秀柱則在今（25）日行憲紀念日發文批評賴政府毀憲亂政，號召人民為了中華民國的憲政尊嚴，再次站出來「護憲」。

前國民黨主席洪秀柱。（圖／資料照）

洪秀柱今日表示，12月25日是中華民國行憲紀念日。78年前，這部憲法承載的是制衡權力、保障民權、守護民主的初心；78年後，我們卻在賴清德政府手中，看見踐踏憲政、架空制衡、恣意而為的毀憲亂政。

洪秀柱說，回顧歷史，每逢中華民國遭逢憲政危機，總有能人義士挺身而出，啟動護法、護憲的行動。今天也不例外。在野黨依法號召彈劾賴清德，人民則用符合當代習慣的方式——透過網路連署，表達對違憲施政的憤怒與拒絕。這份民意的力量，早已遠遠超過2024年賴清德的總統得票數，難道還不夠清楚嗎？

洪秀柱強調，古人云：「士大夫之恥，是謂國恥。」一個執政者若對違憲濫權毫無羞愧，受害的不是反對黨，而是整個國家。《孟子．盡心上》更警示我們：「恥之於人大矣！為機變之巧者，無所用恥焉。不恥不若人，何若人有？」不知羞恥，如何談治理？不守憲法，何來正當性？

洪秀柱表示，行憲紀念日，不該只是儀式性的放假，而是對權力者的嚴格叩問。守憲，是總統的第一責任；毀憲，人民絕不能沉默。這一天，我們不是為任何人或政黨，而是為了中華民國的憲政尊嚴，再次站出來。

