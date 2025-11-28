不滿賴無預警提1.25兆預算 藍要求立院報告

▲總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。不過因賴清德先透過外媒投書，才開記者會，引發國人疑慮。國民黨立院黨團書記長林沛祥今（28）日接受專訪時直言，總統應該到立法院國情報告，並表示國民黨團將討論是否提出國情報告，凝聚共識。

林沛祥指出，賴清德拋出上兆軍購預算，竟然是先透過外媒才告知國人，溝通模式顯然有狀況。他強調，國民黨團不反對國防，但「要買的對的武器，到位的武器」，否則「錢債未清，後債又生，對全民不是好事」。林沛祥直言，賴清德忽略了所有人民，想借外力凝聚國內共識，但不該用販賣恐懼方式來提高支持度。

林沛祥質疑，總統沒有跟國內討論，就說跟美國簽好了條約，但要買什麼都不講，甚至拋出 2027 年中共武統台灣的說法。他認為國安會應該出來說明。林沛祥進一步表示，1.25兆元的軍購一定會壓縮到其他預算，「只為了製造恐懼衝支持度，全民就要幫他的民調買單嗎？」他認為，雖然大罷免已經結束，但賴清德的表現還是沒有改變，因此「我們會邀國情報告」。

林沛祥直言，賴清德「真的以為他是皇帝，總是該跟人民交代」。他認為，在完全不交代不說明的前提之下，這不是正常的國家領導人。不過他也說，依據《立法院職權行使法》，總統「得」至立院報告，而非「應」至立院報告，因此他直言，即便邀請了賴清德恐怕也不會來。

