不滿超速收紅單 屏東男子破壞測速照相機被逮

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屏東一名潘姓男子不滿超速被照相，竟破壞測速照相機。（圖：內埔分局提供）

屏東一名潘姓男子不滿收到超速違規的紅單，竟涉嫌破壞屏東科技大學附近的固定式測速照相機，內埔分局警方循線，昨天（9日）將潘姓男子查緝到案，男子除了被依毀損公物罪嫌移送法辦，還要賠償大約1萬5千元的維修費用，得不償失。（溫蘭魁報導）

屏東警方設置在屏科大附近壽比路的一個固定式測速照相機日前遭人破壞，轄區內埔分局警方勘驗採證後，鎖定年約60歲的潘姓男子涉嫌，9日循線將他查緝到案。

警方調查，嫌犯今年4月行經這個路段時，超速被照相，最近收到罰單，竟因此心生不滿，破壞測速照相機，內埔分局除了依毀損公物罪嫌將潘姓男子移送法辦，還要跟他求償維修費用。

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縣警局交通隊說明，這個測速照相機是去年（114年）7月花了165萬元設置完成的，這次遭到毀損，初估維修費用約1萬5千元。這個測速照相機自設置以來，今年已經取締2219件交通違規，其中，光是上個月就取締了552件。

內埔分局說，壽比路因鄰近屏科大，避免學生騎機車超速，因此設置這支固定式自動測速照相機，去年（114年），壽比路段共發生156件交通事故，為保障屏科大學生及鄉親行車安全，確實有必要設置測速照相機。

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