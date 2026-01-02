不滿跨年留營「長官都放假」！2天兵抱怨還附圖慘了 網轟：根本找死

生活中心／林昀萱報導

2名國軍不滿跨年被留營長官卻放假，在社群抱怨引起砲轟。（圖非當事人／資料照）

近日有兩名國軍弟兄因爲跨年被安排留營跨年，在網路上大吐苦水，不滿「長官都回家放假」，之後雖然在好心人提醒下刪文，但因為發文附上可用來辨識身分的國軍行動裝置管理（MDM）畫面，讓截圖備份的網友直呼「你們的新年禮物就是吃懲處了」，引起討論。

許多人跨年都會和三五好友、親人相約度過，有兩名軍人因不滿跨年被安排留守在社群平台Threads發文：「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義到底在哪？真可悲」、「謝謝國軍，他X的跨年讓我在軍中」，還附上MDM畫面踩軍中資安紅線，雖然刪文但仍引起撻伐。

就有網友截圖怒斥：「刪文沒用啦兄弟，都幫你們備份好了。你們的新年禮物就是吃懲處了真的是最有希望的一年了」。其他人見狀也留言砲轟：「這種就是在打仗時發定位說『今天一個班20人在這裡待命好無聊』然後害整個班被一鍋端」、「刪帳號也沒用啊～看那個序號就找得到了」、「管制標籤是直接綁個人資料的，國軍一查就知道是誰了，真的超級憨直接這樣發出來」、「我相信沒人想和這種天兵當同袍，沒有責任感就算了，還會自己洩露機密，根本找死」、「這兩位是眞的聰明，怕長官找不到人，還特地留了標籤號碼給人查」、「這種就是打仗會曝露位置害死自己陣營的傢伙」、「有夠蠢的！他們這樣直接害到整個營，接下來真的是吃不完兜著走了」、「整個連要地震了」。

針對有網友不解詢問：「請問一下他們這樣違反什麼規定嗎？」知情人回覆指出：「戰爭期間這個資料隨便一查，就可以找到位子，對軍人還有國家安全來說是大忌」、「其實沒有違反規定，但是觀感不好，欠人家電」、「至少可以看出他們並不重視『保密及安全』。你不會希望被敵人知道更多細節，除非你想去敵人那。」

