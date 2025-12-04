不滿跳舞被鄰居抗議！八點檔女星挨轟「跟時間點無關」出手解決了

李沛綾成功解決鄰居抗議噪音問題。（圖／翻攝自李沛綾臉書）





女星李沛綾演過《市井豪門》、《愛的榮耀》等八點檔，近日她在社群發文，提到女兒最近傍晚下課後會在家中做有氧運動，卻遭到樓下鄰居抗議腳步、音樂聲響太大：「只是一般走路也說我們的腳步聲太大！」貼文一出反被網友砲轟影響到別人跟時間點沒有關係，要運動就去戶外或健身房。

李沛綾在臉書發文表示，被鄰居抗議當時女兒在家運動時間點是傍晚5點45分至6點期間，大樓規範是晚上10點之後要保持安靜：「這個高級大樓的隔音這麼差嗎？而且我們都還穿著保暖的毛拖鞋走路，你們有遇過這麼敏感的鄰居嗎？該怎麼處理才好呢？」

廣告 廣告

李沛綾昨日再發文更新處理近況，提到女兒因為有舞蹈要演出，每天會在家中練習約半小時時間，盡量掌控在晚間7點以前結束：「我跟管理室說為了避免影響到老人家的身心生活，我試試先鋪一層地毯，然後第二層鋪上瑜伽墊，第三層再鋪上地毯⋯⋯再麻煩他們請鄰居聽聽看是否有改善，如果沒有改善的話，我再去買厚一點的地毯跟隔音棉。」最終成功解決噪音問題，與鄰居達成共識。



【更多東森娛樂報導】

●與范少勳廁所激吻戲遭轟「人家都結婚了」 成語蕎親回應

●八點檔女星遭後車追撞！大結局前「緊急換角」發長文揭心聲

●香港宏福苑大火奪百命！郭富城暖捐400萬：願逝者安息

