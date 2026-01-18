不滿車主拿回鑰匙 50歲男竟涉嫌放火燒機車座墊

cnews204260118a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局員警，昨（17）日清晨5時42分左右，接獲119轉報指稱，在台中市北區梅川東路與衛道路口，有1輛機車座墊起火燃燒。第二警分局表示，派遣線上巡邏警力及鑑識人員，趕赴現場調查時，也同步實施交通疏導與安全管制，所幸員警到場時，火勢已由鄰近熱心住戶撲滅，未波及其他車輛，未擴大成災。員警則循線在3小時內，查獲涉嫌縱火燒車的50歲林姓男子到案，依法嚴辦。

警方表示，員警暫時封鎖現場調查，也訪查57歲汪姓車主發現，她於3天前將機車借給林姓男友人使用，但因雙方發生金錢糾紛，汪姓婦人於是拿回機車鑰匙，不再借車。沒想到，林男因此心生不滿，昨天涉嫌酒後情緒激動，透過電話告知婦人，已擅自將機車移置至梅川東路與衛道路口後，就自行點燃機車座墊後逃離。現場檢視機車，除座墊有明顯燒毀情形外，其餘車體未發現遭破壞跡象。

第二警分局長鍾承志強調，酒後情緒失控易釀憾事，任何糾紛應循理性、合法途徑解決，切勿因一時衝動而觸犯刑責。並提醒，縱火行為不僅危害公共安全，更可能造成無法挽回的後果。民眾如發現可疑人、事、物，請立即撥打110或119通報，警消將第一時間到場處理，共同守護社區安全。

照片來源：台中市警方提供

