不滿車吵！男路中揮斧頭 嚇壞逾30汽機車駕駛

男子朝路過的機車騎士猛力揮舞。（圖／東森新聞）





昨天（10）下午在宜蘭市，有一名男子持斧頭跟拐杖，試圖攻擊路過的汽機車。警方趕到現場才知道，原來是因為他覺得車子太吵了，所以才會氣得在路上亂揮斧頭。此外，他也是當地頭痛人物，直接霸占住戶的家門口鋪床墊、棉被，當自己家，甚至把住戶種的植栽當作是自己的晾衣架，把衣服晾在上面，讓住戶相當困擾。

男子怒氣沖沖從路邊走出來，彎了兩次腰，不知道撿了什麼，轉身到車道上，就朝路過的機車騎士猛力揮舞，所有用路人看到他紛紛靠左閃躲。

男子還不斷在路邊查看，彷彿在挑選目標，還穿越馬路坐在分隔島上，接著又自顧自的隨意橫越馬路，回到原本的路邊，持續盯著路過的汽機車，伺機而動，隨時要衝出來一樣，至少超過30輛汽機車路過，都因此小心躲避。

警方獲報到場，馬上就看到這名男子，雙手各持斧頭、拐杖，在路上亂晃。員警：「你東西放下，東西放下，都放下，都放下，他們在那邊吵。」

是因為路上的車太吵，讓他心情不美麗，才會如此脫序。鬧事的這名男子昨天下午，在宜蘭市東港路與黎明一路口揮舞斧頭拐杖，此外他還是當地的頭痛人物。

附近民眾：「就內衣褲、衣物、車子，腳踏車2、3台放在那，我牽過來，那邊又1台，有3台。腳踏車不知道是不是他的，我怕是贓物，放在那邊（害我）被警察抓走。大家都很困擾，鄰長那他衣服披在對面，這戶（人家）叫他不要披，他說要打人。」

將居民種的植物當自家衣架曬衣服，還佔用居民未出租的房間門口，直接把床墊、棉被甚至是碗筷、食材通通放在地上，當作自己家。

不止這，這裡也是他其中一個據點，平時撿回收聚集在鐵捲門前，最後拿去轉賣，但這裡也不是他家。這回因為嫌路上車輛太吵，衝動持斧頭，試圖攻擊無辜用路人，但囂張不到5分鐘，就被警方抓起來，恐怕這脾氣得再改改。

