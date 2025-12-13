不滿車牌被拔 運匠衝車行引火負傷

賴姓計程車司機點火開車衝進計程車行。（記者吳門鍵翻攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市鳳山區發生一起計程車靠行糾紛，賴姓計程車司機因不滿靠行的何姓車行負責人因故取消靠行關係並拔走車牌，十三日前往車行理論不成，憤而在車上點火再駕車衝入車行，導致自已臉、手燒燙傷，因吸入粉塵正插管治療中。

鳳山警分局過埤派出所十三日上午五十分許接獲民眾報案，指位在鳳山區中崙社區的一家計程車行發生糾紛，員警趕到現場發現，有一輛計程車衝入計程車行，賴姓司機在車上引火後衝進車行，自己燒傷臉部和手部，警方將賴男送醫急救，初步了解是因靠行糾紛才引起賴男採激烈行動。

警方初步調查，六十九歲的賴姓司機原本是靠行在三十四歲何姓男子經營的計程車行，何男是計程車行及汽車保養廠的負責人。賴姓司機靠行後發生多次車禍，遭到保險公司拒絕理賠，今年十一日何姓負責人即取消賴男的靠行資格，並將車牌拔走。

警方表示，賴男車牌被拔後無法開計程車維持生計，十三日上午十時開車至鳳山區中崙路何男的計程車行找何男理論，雙方談判不成，賴男出門上車後愈想愈氣，竟將車內預備的汽油點燃，再猛踩油門將車衝進計程車行內，何男見狀立即拿起滅火器打開車門將火勢撲滅，但賴男臉、手部遭燒燙傷，緊急送往高雄國軍總醫院救治，因吸入粉塵正插管治療，全案正由警方處理中。