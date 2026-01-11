不滿車輛太吵"持斧頭"當街揮砍 男子遭逮稱:只想嚇人

地方中心／綜合報導

覺得車子太吵，竟然就想拿斧頭攻擊人！昨天（10日）下午在宜蘭市，有一名男子拿著斧頭跟拐杖，衝到大馬路中央，對著用路人作勢揮砍，被逮捕後，男子辯稱，因為車子太吵，只想嚇人、沒有要攻擊，但仍被依社維法裁罰，而附近居民對於這一名男子也很頭痛，因為他只要不高興，就有脫序的舉動。

大馬路上，一名黑外套男，對著行經的車輛叫囂，但這樣還不夠，他竟然轉身，拿起擺放在一旁的斧頭以及拐杖，衝到路中央，對著駕駛跟騎士揮砍，一度還想追車，火爆行徑把用路人全都嚇壞。

警方獲報火速到場，只見男子一手斧頭、一手拐杖，還對員警吼叫，當場被帶回偵辦。





附近民眾：「他就街友啊，那睡一下那睡一下，那睡一下啊，這個月就是都在這附近。」

附近民眾：「大家都很困擾，叫他不要曬（衣服），他說要打人。」

附近民眾都對男子很頭痛，直言他脾氣不好，時常作勢要打人，事情發生在10號下午1點半多，宜蘭市東港路跟黎明一路口附近，初步了解，這名58歲的蔡姓男子，遭逮後辯稱，因為覺得汽車很吵，才會拿斧頭、拐杖，想要嚇嚇駕駛人，絕對沒有想要傷害人，但仍違反社違法。





延平派出所所長王為平：「查扣所攜帶之斧頭，拐杖等犯罪工具，本所製作筆錄並釐清案情，後續依社會秩序維護法，來進行裁處。」

蔡姓男子平時靠撿回收賣錢，霸佔騎樓當成自己家，甚至還把住戶，種的樹拿曬衣服，誇張行徑一籮筐，民眾也只盼有關單位能盡速解決，還給他們安心的生活環境。

