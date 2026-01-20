不滿軍購預算秘密會議 馬文君：台灣之盾形同白紙

軍購特別預算秘密會議藍委仍不滿意，馬文軍批顧立雄回覆是笑話，台灣之盾仍形同一張白紙。（劉宇捷攝）

對美軍購僵局仍然存在，儘管國防部已於昨日赴立法院外交國防委員會說明部分細項，但藍委仍不滿意。馬文君今（20）日指出，目前「台灣之盾」沒有計畫藍圖、完全沒有任何採購細項，形同一張白紙；軍購、商購要買什麼還有很多不確定就先付錢，更批顧立雄答覆「通過多少預算，再決定後續採購內容」根本是笑話。

國防部長顧立雄昨日會議受訪提到，1.25兆國防特別預算中軍購、商購及國內產製的細項，還要視立法院通過多少預算，再決定後續採購內容！

廣告 廣告

立委馬文君今日批「真的認為顧部長的回覆是笑話」，1.25兆元不是一筆小數目；按照顧部長說法，這不就代表賴清德總統、國防部先前提出的「台灣之盾」計畫到現在「還是白紙一張」，國防部完全沒有藍圖、完全沒有任何計畫，連未來要買什麼東西都不知道。

她質疑，那這1.25兆的預算數字是怎樣訂出來，這就不等同我們先簽空白支票，把錢付出去後，之後的任何軍購、商購、採購只能任人宰割。

馬文君表示，從昨天針對國防特別預算召開的秘密會議，國防部不願公開軍購內容，再到顧部長提到商購部分，項目還未確定，真的不知道這1.25兆預算中什麼該買？什麼不該買？什麼錢才該編進預算中？其中諸多的不合理，還要請國防部、顧部長再交代清楚。

根據昨日會議的公開資料，國防部已明確說明M109A7自走砲、馬士多管火箭飛彈系統、無人載具及其反制系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等，相關美方已知會國會的細項與數目，但總額仍距離全案的1.25兆相差甚遠，特別是在「台灣之盾」的部分，未有明確的實質採購規劃，立委質疑這樣根本難以進入審議。

【看原文連結】