不滿輕放三立！時任NCC委員喊「應重審移頻案」 網質疑：三立到底交割了沒

NCC（國家通訊傳播委員會）2024年1月針對中嘉集團違規入股三立電視的事件作出懲處，對中嘉旗下的8家系統台各處以120萬元的罰款，總計達到1440萬元。然而，這一決定並未對三立電視本身施加任何罰則，引發時任NCC委員林麗雲與王維菁的不認同，她們當時更提出不同意見書， 認為除應對上層的泓順公司究責外，對中嘉申請移頻三立財經新聞台、以及三立新聞台、三立財經新聞台換照、評鑑案等，三立均隱匿其與有線平台業者垂直整合情事，NCC應重審相關移頻案。

NCC（國家通訊傳播委員會）2024年1月針對中嘉集團違規入股三立電視的事件作出懲處。（圖/資料照）

三立集團違規入股中嘉，NCC於2024年1月經委員會決議開罰，依照有廣法68條對中嘉旗下8家系統台開出各120萬元罰鍰，共計1440萬元。至於為何罰中嘉旗下系統台、卻不罰三立電視，時任NCC副主委翁柏宗表示，觸法的主要是三立電視股東，而非三立電視，但未來換照時會對三立電視列入評核。NCC表也強調限三立於2024年8月底出清持股，若三立無法於8月底前出清股權，會依照行政執行法第30條第1項規定，按照情節輕重處以5000元至30萬元以下怠金，並要求三立按季申報股權架構。

不過，林麗雲與王維菁則不認同，並於2024年1月底提出2點不同意見，首先107年中嘉股權轉讓案受讓人，亦是違反轉讓案附負擔之主體泓順公司，在本裁處案中因「有線廣播電視法」對於違反附負擔未規定罰則，NCC委員會僅依行政程序法第123條第3款，思考由主管機關依職權對原處分為全部或一部之廢止，但委員會認為廢止原處分並回復原初申請狀態有現實上之困難，致委員會決議中未對泓順公司處以任何裁罰，實有失社會公允。她們認為，泓順公司未履行事先申請本會許可股權交易之附負擔事證明確，依「行政執行法」第30條第1項與第2項規定，對於行政處分負有行為義務而不為或負有不行為義務而為之者，應處新台幣五千元以上三十萬元以下怠金。怠金額度雖不高，但仍應先依法對泓順公司究責。

圖為NCC於2024年1月宣布裁罰三立入股中嘉案。（圖/資料照）

其次，林麗雲與王維菁指出，考慮三立電視過去之重大申請案，如中嘉申請移頻三立財經新聞台、以及三立新聞台、三立財經新聞台換照、評鑑案等，三立均隱匿其與有線平台業者垂直整合情事，未告知、揭露其大股東及董監事投資泓順公司之重大訊息，致本會過去在審理三立電視相關案件時，未考量其垂直整合對產業市場秩序以及頻道平等上下架、移頻及頻道公平競爭之影響，也未能對相關案件進行相應規管與附款要求。因此，她們認為，NCC應重新檢視中嘉移頻三立財經新聞台相關案件有無違法違規或不合理之處，若發現重大影響審理判斷之事證，則應考慮重審相關移頻案。另外，也應將本次違反附款列入未來三立電視台評鑑、換照時之考量。

被問到關於三立入股中嘉案的後續進度，陳崇樹直言 「 比較沒有在處理 」。（圖/資料照）

至於三立後續是否有出清股權？據媒體報導，NCC於2024年8月有條件同意三立出清中嘉股權，中嘉上層控股公司泓順投資在2024年8月12日向提交最終投資人名單及相關資料，NCC於2024年8月21日決議以附款同意最終名單，並要求在2024年8月底期限前完成交易。對此，泓順投資表示，此次提交名單之公司法人以及個人投資代表，皆遵循主管機關之法令規範，後續也將配合主管機關要求，確保相關股權於2024年8月底前確實出清。不過，NCC於2024年8月28日表示「目前還未收到交割函」。而大多數媒體的報導都於2024年8月後就沒有下文。

直到立法院交通委員會8日審查《衛星廣播電視法》修正草案，民眾黨立委黃國昌質詢問到關於三立入股中嘉案的後續進度，NCC代理主委陳崇樹直言「比較沒有在處理」。再度引爆網友討論，有網友在Dcard相關新聞報導下方留言表示「三立手上的中嘉股權到底是交割了沒啊」。NCC今天（12日）受訪時則回應，「股權部分，原來屬於三立上層股東，持股的部分已經出清完畢了」。

