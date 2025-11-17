中部中心／綜合報導

台中市西屯區發生群毆事件！17日凌晨兩點左右，一名男子，疑似因為不滿路上車輛來回炸街，便拿滅火器上前驅離，雙方爆發猛烈衝突，男子先拿滅火器噴車輛，而駕駛竟拿出球棒揍人，甚至還出現多名同伴助陣，瞬間演變為圍毆事件，警方初估，涉案人數至少7人，目前5名嫌犯已依法送辦，並將持續追查其他共犯。

男子站在路中間，拿起滅火器，對白色車輛一頓狂噴，白車駕駛，立刻下車，拿著球棒，對著男子狂砸猛K，同伴一窩蜂加入行列，將男子圍在正中間。

廣告 廣告





不滿轎車深夜炸街！男持滅火器狂噴驅離 反遭駕駛、同伴持球棒圍毆

不滿轎車深夜炸街! 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆（圖／翻攝畫面）





衝突畫面就出現在台中市西屯區，17日凌晨2點左右，大家都已經進入夢鄉，但路上卻出現一群人開著改裝車來回炸街，被害人疑似因為不滿噪音過大，便拿滅火器，下樓理論，卻慘遭痛毆。

不滿男子拿滅火器理論，就拿球棒，圍毆揍人，行徑實在囂張，但一群人聽見警方鳴笛聲後，瞬間鳥獸散，員警在附近找到犯嫌車輛，對方還試圖逃逸，大半夜的馬路上，因此上演警匪追逐戰。

而根據後續追查，這群嫌犯與被害人，互不相識，疑似是要找附近民眾處理債務糾紛，才會在深夜開改裝車來炸街威嚇，但沒處理完債務問題，反而爆發了群毆事件。不過發生如此火爆衝突，台中治安問題，也成為議會質詢焦點。

不滿轎車深夜炸街！男持滅火器狂噴驅離 反遭駕駛、同伴持球棒圍毆

疑討債炸街! 遭男噴滅火器驅離 5嫌持球棒圍毆遭逮（圖／翻攝畫面）

5名犯嫌，將被依傷害罪及聚眾傷害等罪嫌，移送法辦，警方也將持續釐清確切涉案人數，提醒民眾，遇到類似事件，還是要尋找警察協助，千萬別自己上陣處理。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：不滿轎車深夜炸街！男持滅火器狂噴驅離 反遭駕駛、同伴持球棒圍毆

更多民視新聞報導

高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦

20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰

高雄月世界成「垃圾山」！環保局震怒追查 曝廢棄物來自「這縣市」

