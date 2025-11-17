不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆

中部中心／綜合報導

台中市西屯區，發生囂張圍毆打人！今天（17日）凌晨兩點左右，一名男子，疑似因為不滿路上車輛來回炸街，被吵的無法休息，便拿滅火器前去理論，沒想到意外爆發衝突，男子先拿滅火器噴車，反遭對方拿球棒痛毆，甚至出現多名同伴助陣，演變成圍毆事件。

改裝車猛踩油門，只見男子站在路中間，拿起滅火器，就是對白色車輛一頓狂噴，

白車駕駛，瞬間氣炸，一個迴轉停在同伴車後，接著下車，拿起球棒，對著男子狂砸猛K，同伴見狀，立刻上前助陣。

多人圍毆，男子瞬間被打趴在地，好不容易找到空檔，想躲到車上暫時避難，一群人，卻上前，將他堵在車裡，繼續暴打。

被打男子，搖搖晃晃走下車，這時，警察來了。

一群人聽見鳴笛聲，一改囂張行徑，瞬間鳥獸散，警方到場時，被害人傷勢過重，體力不支，癱倒在馬路。





事發在17日凌晨2點左右，台中市西屯區寶慶街，深夜時分，居民進入夢鄉，路上卻出現一群人開著改裝車，乒乒乓乓，來回炸街，被害人疑似因為不滿他們太吵，拿滅火器，下樓理論，卻慘遭痛毆。

一大群人，深夜囂張炸街擾民，住戶單槍匹馬勸阻，結果落得遍體鱗傷。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

