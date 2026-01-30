不滿追問友人下落未果 彰化男潑油作勢點火判6年6月

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）廖男前往友人石男位在彰化溪湖住處，詢問另一友人下落無所獲心生不滿，先是棍毆、再拿汽油潑灑石男，以打火機作勢點火未成功，彰化地院依殺人未遂罪，判徒刑6年6月。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，民國114年7月，廖男前往友人石男位在彰化溪湖鎮住處，聲稱友人「阿德」弄傷他的左手，而石男知道阿德下落，於是找石男追問。

廖男與石男碰面後，石男否認知道阿德下落，廖男心生不滿，先持木棍毆打石男頭部，又拿著裝滿汽油寶特瓶對著石男潑灑，在石男住處屋外將口袋中打火機取出作勢要點火，員警獲報趕到現場逮捕廖男，彰化地方檢察署檢察官也將廖男提起公訴。

彰化地院審理此案，廖男聲稱石男不僅說不知道阿德在哪裡，死不開門，又罵他是神經病，於是踹門進去石男房間，當2人拿棍子互敲時，石男緊張掐了寶特瓶，汽油就灑出來，潑到臉跟他的衣服，沒有要殺害對方。

地院法官根據證人證詞，認為廖男供稱在離開石男房間後，才在屋外拿出打火機並揚言使石男死亡，涉犯刑法殺人未遂罪，認定被告缺乏尊重他人生命、財產觀念，實屬不該，且被告犯後否認犯行，態度不佳；不過，考量被告與石男已和解，因此判處有期徒刑6年6個月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150130