不滿通膨！伊朗大規模反政府示威爆衝突 至少10多人死亡

伊朗民眾不滿通膨飆升、生活困苦，走上街頭抗議已經進入第2週，人權團體和當地媒體表示，抗議人士再度和安全部隊爆發致命衝突，根據官方統計，自從去年12月28日首都德黑蘭店家罷市掀起抗議以來，已有包括安全部隊成員在內至少12人喪生，人權團體則指出，至少已經造成16人死亡，雙方公布的數字不一。

《路透社》指出，美國總統川普威脅稱，如果抗議者面臨暴力，他將出手援助，上週五（2日）更表示「我們已經全副武裝，隨時準備行動」，但並未具體說明會採取哪些行動。不過這項警告引發了伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）強硬反擊，強調伊朗「絕對不會向敵人的威脅屈服」。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／馮康蕙

