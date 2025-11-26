不滿逼讓座踹飛婦人！爆紅「Fumi阿姨」：不滿開罰將上訴

台北捷運優先席衝突事件再掀話題！暱稱「Fumi阿姨」的男乘客近日登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，分享事件後續及自己的心路歷程。

Fumi阿姨上藝人薔薔PODCAST節目《薔栗膠》。（翻攝自YT《薔栗膠》）

回顧事件當天，一名婦人在淡水信義線車廂內要求「Fumi阿姨」讓出博愛座未果，竟拿手提袋撞擊他。「Fumi阿姨」一氣之下踹了該名婦人，引發網友熱議，他也因此成為網紅話題人物。

「Fumi阿姨」一氣之下踹了該名婦人。 （資料圖／經網友queen7_910授權同意使用）

在節目中，「Fumi阿姨」坦言，自己對於事件後續延燒感到訝異，並透露當時因為被大量討論而感到焦慮，甚至失眠。隨著時間推移，他逐漸適應了這樣的狀況，但仍覺得有些不真實。

當被問到如果重來一次是否還會踢人時，他直言：「會，我會做一樣的事情。」並表示，司法處理過程冗長且不一定能達到自己期待的結果。他強調，當時並非想傷害婦人，只是希望她停止不當行為，「希望她好好的，不要再偷東西。」

當被問到如果重來一次是否還會踢人時，「Fumi阿姨」直言：「會，我會做一樣的事情。」並表示，司法處理過程冗長且不一定能達到自己期待的結果。 （資料圖／經網友queen7_910授權同意使用）

至於事件是否有被罰款？「Fumi阿姨」透露自己確實被罰了金額，但已提出申訴。他與律師認為此舉是正當防衛或過當防衛，但裁定內容與過往案例相比金額偏高，讓他懷疑裁定是否有偏頗。目前案件仍在審理中。「Fumi阿姨」最後表示，申訴的目的是希望能釐清事件真相，不想留下不好的紀錄。他也感謝律師的協助，期待能有更公正的結果。

