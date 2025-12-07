不滿違停挨罰怒砍女警！台南斧頭男遭聲押 9年前也曾亮刀襲警「黑歷史曝光」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警昨（6）日晚間在執行交通取締時，遭一名40歲林姓男子自後方持斧頭攻擊，所幸送醫治療後無生命危險，而林男被當場壓制，依殺人未遂及妨害公務現行犯移送法辦，據悉林男曾在一個月內，在同一地點收到2張違停罰單，昨晚疑因再度被開單，情緒失控釀下攻擊事件，檢方今（7）日已向法院聲請羈押。而該名林姓男子的黑歷史也曝光，他在2016年就曾因車輛遭拖吊而心生不滿，不僅言語叫囂、揮舞登山刀威脅，還動手攻擊拖吊車司機、執行勤務警員，依妨害公務罪判刑4月，可得易科罰金。

台南一名林姓男子因不滿違停被開單，竟持斧頭砍傷女警。（圖／翻攝畫面）

警察局表示，黃姓女警與同事在6日晚間8時30分許，前往崇德路與崇德十二街口取締汽車違規停車，發現一輛車違規停放於禁止臨停區域，當場依規程序開立舉發白單，而車主林男剛好返回，女警將罰單交付對方後轉身離去，不料，林男竟從車內取出野營斧揮砍，所幸黃姓女警身穿防彈背心，但肩膀與後背仍遭砍傷，其他同仁見狀立即上前制伏，女警經緊急送往台南市立醫院治療後，傷勢暫時穩定，不過仍需留院觀察。

據了解，涉嫌持斧頭攻擊的林男在同一處、同一月已連收2張違停罰單，疑因昨晚再度遇到被開單的情況，情緒失控憤而行兇，全案偵訊後市警一分局依妨害公務及殺人未遂等罪嫌移送法辦；台南地檢署今表示，林男因涉犯殺人未遂的重罪，犯罪嫌疑十分重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，因此向台南地院聲請羈押。

另外，林男過往的黑歷史也被起底，判決書指出，林男在2016年因不滿車輛遭拖吊而心生怨懟，不僅拿登山刀威脅吊車司機要停車，期間不斷言語咆哮，還與執行勤務警員發生扭打，導致警員右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇、左頸部挫傷與抓傷等傷害，被依妨害公務罪判刑4月，並准許易科罰金。

