不滿違停被叭！暴怒男當街拔槍恫 竹縣警：已鎖定身分

新竹縣竹東鎮昨（30）日發生一起街頭驚魂，有男子因為不滿將轎車臨停在馬路上，被後方駕駛按喇叭告知，竟直接從車上掏出一把槍，作勢恐嚇威脅，後方駕駛嚇得驚魂未定，急忙逃離現場，接著報警處理，警方研判男子拿的疑似是假槍，目前已經鎖定他的身分，正循線積極偵辦。

眼鏡男左手拿著槍，情緒激動不僅對著車內的駕駛大聲咆哮，手上的槍更直直瞄準眼前的駕駛，發現對方沒有任何動作，也沒有下車回擊，眼鏡男怒火沸騰到最高點，左手的槍還不時在空中揮呀揮，接著他走到駕駛座旁，疑似想和駕駛理論，殺氣騰騰的模樣實在嚇壞人，就怕眼鏡男即將發動下一波攻勢，駕駛急匆匆踩下油門，開車逃離現場。

事情就發生在新竹縣竹東長春路一段，11月30日晚上，眼鏡男因為把轎車違停路邊，人就離開現場，後方駕駛看到前方交通號誌顯示綠燈，沒辦法通過，只好按一聲喇叭禮貌告知，沒想到眼鏡竟不疾不徐，從右邊騎樓走出，還從車上掏出一把槍，恐嚇駕駛。

實際回到現場，車流量不少，一旁還有許多商家及診所在營業，警方獲報抵達現場，但雙方人馬早就已經人去樓空，新竹竹東派出所副所長王世偉說：「經報案人表示行車糾紛與對方發生爭執，對方下車後持不明槍械，本案依規定受理，循線積極偵辦中。」

警方從行車紀錄器拍下的畫面，初步研判，眼鏡男拿的疑似是假槍，好在最後駕駛並無大礙，現在警方已經鎖定這名眼鏡男，要釐清犯案動機和槍枝來源。

