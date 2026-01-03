不滿違規併排停車遭開單 男子按喇叭挑釁員警

《圖說》海山所長柯順雄說明處理蔡男長按喇叭數次蓄意挑釁案由。〈海山分局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】小客車駕駛蔡姓男子與另一輛普重機車違規停車，不滿海山警依違反道路交通管理處罰條例第56條第2項掣單告發，竟蓄意將車輛行駛至警用巡邏車後方，並長按喇叭數次，意圖挑釁，再遭員警依違反道路交通管理處罰條例第41條掣單告發。

海山分局海山所長柯順雄指出，當天接獲民眾報案，稱中山路一段有自小客車及普重機車違規停車，影響往來通行，請警方派員到場。警方到場後，見1部自小客車併排違規停車，依違反道路交通管理處罰條例第56條第2項掣單告發。

《圖說》海山警現場處理錄影畫面。〈海山分局提供〉

因該處為虛黃線，得雙向通行車道，為避免影響往來人車，警方要求違規人駛離後，持續於該路段取締車輛違停。但駕駛蔡男蓄意將車輛行駛至警用巡邏車後方，並長按喇叭數次，意圖挑釁，員警再依違反道路交通管理處罰條例第41條掣單告發。