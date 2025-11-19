不滿遭停止黨職 藍常委何鷹鷺赴考紀會申訴

遭停職的國民黨中常委何鷹鷺說道，「我的言論沒有違反到國家的法律，沒有危害到台灣人民的生命安全，黨部也是考量到黨的一些方面吧，我也就不說什麼，但是在第一時間發表新聞，我真的、我是有點寒心。」

國民黨副主席蕭旭岑表示，「何常委有提出申訴嘛，那現在常會已經受理了，我想應該會進行申訴的一個程序。」

國民黨中常會同意受理何鷹鷺申訴案，因此全案退回考紀會再研議，不過申訴階段仍處於「停止黨職」狀態。而何鷹鷺強調自己不服處分，接下來仍會繼續參選中央委員、中常委，為台灣40萬陸配發聲。