不滿遭加簽停車單！ 醉男毆停車管理員遭法辦

宜蘭縣 / 綜合報導

路邊停車要付費依法合規，但昨(3)日晚間，宜蘭一位酒醉的男子，坐在車內副駕等待女友辦事時，不滿停管員因為時間到要二度加簽，竟然下車揮拳攻擊，導致對方手腳擦挫傷還有輕微腦震盪，警方獲報趕到現場，也將男子依妨害公務、傷害以及恐嚇等罪嫌送辦。

穿著雨衣的騎士，突然重摔在地，久久難以起身，因為他剛被重擊頭部，動手的就是這名，穿著藍色上衣的男子，面對警方問話他比手畫腳，神情和語氣都很激動，目擊民眾也餘悸猶存，目擊民眾說：「收費員他是倒在好像藥局外面那個地方，倒在那裡，啊然後年輕人有兩個，就到藥局在那邊吵架。」

事發在宜蘭縣宜蘭市中山路三段，昨(3)日晚間6點半，穿雨衣被毆打的人，是一名停車管理員，當時正準備二度加簽收費單，沒想到副駕駛座有一名喝醉的男子，看到後心生不滿，竟然下車揮拳攻擊，導致管理員，手腳挫傷還有輕微腦震盪。民眾說：「很誇張啊，因為宜蘭的停車它會先預告給你，大概好像10分鐘免費吧，為什麼打人。」

非當事停車管理員說：「我們遇到的情形是百百種，像有些民眾他在車裡面，他不讓我們開單，但是他們在停車格啊，消費就是付費啊，啊他就會兇我們。」面對不理性民眾，停車管理員滿腹委屈，面對同事被攻擊受傷，更是無奈。

宜蘭縣宜蘭分局新民所長林育成說：「現行犯逮捕犯嫌，全案依妨害公務，傷害、恐嚇等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。」停車付停車費依法合規，但動手男子卻因此出拳攻擊，如今得為自己的暴力行為，付出代價。

