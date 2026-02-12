不滿遭嗆拖垮籃球 謝典霖反嗆「你媽才拖垮籃球」掀網怒

[Newtalk新聞] 國民黨彰化縣議長謝典霖近期因開箱其住家豪宅，引發爭議；除此之外，身兼籃球協會理事長的的他，遭爆長期神隱，甚至讓籃球協會流會。昨（11）日，謝典霖在社群平台分享兒子打籃球的照片，遭網友酸「爸爸拖垮籃球」，對此，謝典霖反嗆網友，「你媽才拖垮籃球咧」，隨即遭到大批網友砲轟，而謝典霖也不甘示弱，持續與網友互噴。





謝典霖昨日在社群平台 Threads 上分享，兒子在高中籃球甲級聯賽（HBL）打球的照片，並感動表示，雖這場比賽兒子僅上場 3 分鐘，為球隊拿下 2 分。或許只是小小的數字，但對他而言，卻是努力訓練、相信自己的成果。同時也祝福孩子加油，盡情在場上追夢。

然而，貼文一出，立刻遭到不少網友狠酸，「兒子打籃球，自己做籃協理事長，還能爛成一坨屎，真的是也沒誰了」、「趕快把你籃協理事長的位子讓出來，不要再殘害別人家孩子的夢想了」。





其中，有網友質疑「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，謝典霖卻反嗆「你媽才拖垮籃球咧」；還有網友開嗆「你是爛到極致的籃協理事長」，謝典霖也回嗆「你是爛到極致的平民老百姓」；此外，謝典霖持續對網友開嗆，怒噴網友「你媽也希望你可以閉嘴啊，你媽有閉嘴嗎？」、「你是什麼懶Ｘ毛？純測試，不要不爽」、「你全家更爛」等言論。





而值得注意的是，有網友留言表示：「身為支持台籃 20 幾年球迷，看到您對自己小孩的文章：覺得很讚，看到您對網友的留言......也難怪職業球員不希望自己小孩走上這條路，各種黑暗啊」。對此，謝典霖則回，網友的留言是由他的小編回的，「你以為我那麼閒喔」，更稱「小編會罵人還要開除，難道要請你喔，爛貨」。

