不滿遭影射「套利工具」 國防軍工「雷虎」要提告！

YouTuber Cheap，日前發布一則討論樂天桃猿棒球隊的影片，其中提到樂天集團在台的盟友「國票金控」，背後的股東「耐斯集團」涉嫌炒作雷虎科技的股票，拿公司的錢幫個人投資解套。雷虎科技今天發出聲明，表示影片內容惡意虛構，將對相關人士提告加重誹謗及違反證券交易法；而Cheap也在晚間回應，表示影片內容都引用公開新聞及重訊財報，並非捏造。

自殺無人機快速飛向天際，無人快艇低調灰色塗裝，國防科技大廠雷虎科技，在國內是知名軍工品牌，事業涉獵無人機無人艇等多領域，如今卻被影射，成為特定股東的套利工具。

YouTuber Cheap：「陳冠如先以個人名義投資雷虎科技，然後讓國票創投，用28.75元的高價進場接盤，買了1435張，這筆投資掛了幾十年，雷虎生技多年虧損，這種先自己買，再叫公司高價買的操作，難免讓人想像，是不是拿公司的錢，去幫自己私人的投資解套。」就是這段內容，引起雷虎科技強烈反擊。

雷虎科技昨(12)日發布澄清，表示所有資金往來，與股權變動均受監管機關嚴格監督，影片內容所述之利益輸送情節，全屬惡意虛構，將對相關責任人，提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，同時規劃民事求償。

雷虎科技聲明一出，YouTuber Cheap也在ptt論壇發文回應，影片內容是引用公開新聞及重訊財報，並非捏造。主要針對耐斯集團經營決策，及財務觀感提出評論，並未針對雷虎科技發表具體指控，時事評論卻踩了上市公司紅線，雙方不同立場，將交由法庭來裁定。

