不滿遭影射！雷虎發重訊提告Cheap 痛批論調「缺乏專業素養」

網紅Cheap時常拍片針砭時事，日前他在YT上傳一部影片，討論樂天集團，標題上甚至直接表示「為何富爸爸變窮酸吱」，內容還影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，讓雷虎公司忍不下去，夜間發出重訊宣布將提告。

Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片，影片標題為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」，影片後半段更是點名上市公司雷虎科技，影射其淪為特定股東的「金融操作工具」。

Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片。圖／翻攝自YouTube

對此，雷虎發出重訊，指出該影片以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定雷虎科技在無人機（UAV）領域之耕耘成果，已嚴重損害公司之商譽及股東權益。

雷虎表示，影片指控本公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。本公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

針對影片中對無人機技術的質疑，雷虎更是重砲回擊，「公司近年積極響應政府政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，不僅多次通過國防部驗測，更在國內外大展秀出肌肉，技術實力有目共睹。雷虎痛批，創作者無視科技研發需要長時間投入，僅看短期股價就抹煞全體員工努力，這種論調不僅缺乏專業素養，更是對台灣國防自主產業的一大打擊」。

雷虎強調，意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價犯罪，並指出公司法務部門已經將影片內容全數截圖蒐證，將對相關責任人提出「刑事加重誹謗」以及「違反證券交易法」之告訴，並附帶民事求償。

