不滿遭抹黑洗紅錢、精神有問題 沈伯洋揚言反擊：鄉愿會毀掉整個國家

民進黨立委沈伯洋日前遭中共以企圖分裂國家為由，發布全球通緝，此事引發國內討論、國外關注。沈伯洋昨(11/23)表示，自己長期來遭抹黑，像是洗紅錢、CIA間諜、獵殺中配、精神有問題，即便不講話，照樣被抹黑成功，該做的只有徹底反擊，客氣、鄉愿，最後會毀掉這個國家。

民進黨立委沈伯洋，資料照

沈伯洋昨夜在臉書發文指出，不要同情敵人，中國抹黑的路數就是那套公式，把你所有正面的事情，全部洗成負面。

沈伯洋說，自己的家庭背景，是教科書上那種典型的台商故事，是當年「一卡皮箱走世界」，遠赴非洲、中南美洲打拚的台商。

沈伯洋表示，自己在擔任立委前，致力於推廣民防、收養等議題，以及最重要的，與國際合作，共同研究中國滲透。結果，中國是怎麼操作的？把篳路藍縷的「一卡皮箱」，洗成中國紅錢；把為了台灣安全的「國際合作」，洗成拿錢的CIA間諜；把保護家園的「推廣民防」，洗成獵殺中配；把學術研究的「國安警告」；洗成精神狀況有問題；自己猜想，對方即將把充滿愛的「收養」，洗成人口販賣。

沈伯洋說，這麼荒謬，會不會有人信？有的。一堆。為什麼？因為台灣內部有一群人不分敵我地扯後腿。國民黨應和中國論述，民眾黨放大陰謀論。

「所以，不要再跟我說什麼，『講話要小心』、『不要被做文章』，沈伯洋表示，對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大，即便不講話，照樣會被抹黑成功。

沈伯洋說，那該怎麼做？只有一個答案：徹底反擊，In every aspect，客氣、鄉愿，最後會毀掉這個國家。



