不滿遭指「塑膠、臉變了」 DJ SODA截圖粉專回擊：從未動過臉

DJ SODA 不滿遭台灣網友以「塑膠」嘲諷外貌，強調未曾整形，直言同一張臉從被讚美到被羞辱讓她深感受傷。（擷取自DJ SODA IG）





南韓知名藝人DJ SODA，近日不滿部分台灣網友以「塑膠」等字眼對她的外貌進行嘲諷與羞辱，特別截圖點名臉書粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」貼文作為例子，強調自己從未進行任何臉部整形手術。她直言，過去稱讚她漂亮、表達喜愛的人是同一群人，如今卻用相同的一張臉指控她變了，甚至拿來當作嘲笑的素材，讓她感到相當受傷。

DJ SODA在臉書發文附上截圖指出，臉書粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」曾發文影射她的外貌變化，內容提到她與過去相比真的不太一樣，並以他人修圖過度的社群照片作為比喻，表示有人將大頭貼修得誇張卻仍自認漂亮、也覺得受到許多異性喜愛，文中更稱「只要她們自己覺得就夠了」，同時呼籲即便是所謂的實話，也不該直接在本人留言區發表，並以「她們也沒犯罪，就給人點顏面吧」作結。

DJ SODA在臉書發文指出，粉專你們鬼哥の三貓流的某一年夏天曾影射她外貌改變，稱她與過去真的不太一樣。（擷取自粉專）

對此，DJ SODA回應指出，現今社群平台上幾乎沒有人完全不修圖，她自己也只是進行適度調整，並未過度修飾。她質疑該粉專表面上聲稱不是在批評，卻以這種方式發文，反問這樣是否真的是一種尊重。她再次強調，從出道至今，自己的臉從未有任何改變，外觀看起來不同，僅是因妝容、燈光、拍攝角度，以及假髮等造型變化所致，卻仍遭部分評論家武斷下結論，甚至加以嘲諷，讓她難以理解。

DJ SODA回應表示，社群平台上多數人都會修圖，她僅做適度調整，並未過度修飾。（擷取自粉專）

針對爭議，該臉書粉專於今天發文致歉，表示未料到會被DJ SODA截圖點名，並公開道歉稱「實在很抱歉，真的很對不起」，強調原本的用意只是希望大家不要到她的貼文底下批評外貌，並提到其實台灣粉絲相當喜愛她。該粉專也在留言區補充表示，自己確實對DJ SODA造成傷害，沒有任何辯解空間，並坦言她在生活與工作上十分努力，對此感到深深的歉意。（責任編輯：呂品逸）

該粉專今向DJ SODA道歉，坦承言論造成傷害並表達歉意。（擷取自臉書粉專）

