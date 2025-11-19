不滿遭控安排青鳥鬧場「做新聞」 三立新聞怒告王鴻薇誹謗吞敗

王鴻薇指控三立新聞安排青鳥做新聞，挨告誹謗，北檢偵結予以不起訴處份。

今年5月全台大罷免，國民黨立委王鴻薇發文控訴，她在進行反罷宣講時，有一名疑似青鳥的女子到場開嗆，平時不會到場採訪的《三立新聞》也現身，讓她懷疑兩者互相配合，想做政論節目的素材，讓《三立新聞》憤而提告誹謗，台北地檢署19日偵結，以犯罪嫌疑不足為由不起訴。

今年5月24日晚間10點，王鴻薇在臉書發文指出，「就在剛剛，鴻薇在龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞。綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意想製造我被嗆。」、「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

貼文曝光後，同黨的楊智伃也發文跟進，「在今天政策說明會快到尾聲的時候，我們發現，本來只有中天的攝影機在直播，三立的單機突然來到現場拍攝。果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火。這就是現在側翼的供應鏈，這就是執政黨與綠友友們的惡罷與醜態！」

隔日三立新聞發聲明駁斥，表示三立當晚沒有處理該則新聞，攝影記者到場時活動已進入尾聲，事先根本不知道會有嗆聲者。

之後朱凱翔便在其政論節目《不演了新聞台》，與來賓徐巧芯、江怡臻談到此事，嗆三立新聞「裝什麼裝」、「碰瓷未遂」，讓三立新聞憤而提告王鴻薇、楊智伃、徐巧芯、朱凱翔以及江怡臻5人。

北檢偵結，檢察官認為，王鴻薇質疑新聞報導的取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇。王鴻薇等人依個人價值判斷做出與事實相關聯的意見表達或評論，不見得是主觀上出於惡意，受言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。



