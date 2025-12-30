不滿遭毆夥同友人尋仇 桃園警2小時查緝4嫌到案

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】因為不滿曾遭對方毆打，林姓少年昨（29）日晚間夥同友人到撞球場「討公道」，結果反而害自己與同夥全數落網。桃園分局武陵派出所接獲通報後，立即啟動快打部隊展開追緝，短短2小時內即將4名嫌犯全數查緝到案，並起獲鋁製球棒，全案依法送辦。

涉案人不滿曾遭被害人打傷，夥同友人前往撞球場毆打被害人後逃逸。（記者翻攝）

警方表示，29日20時許，林姓少年因不滿先前曾遭被害人毆打受傷，得知被害人行蹤後，夥同22歲曾姓男子及另2名友人，前往中正路某撞球場尋仇，當場對被害人動手毆打，造成其身體多處輕微挫傷，隨後迅速逃離現場。

警方啟動快打部隊趕往現場將被害人送醫，同時循線於2小時內將涉案人等全數查緝到案並查扣證物。（記者翻攝）

武陵派出所獲報後，立即派遣快打部隊趕抵現場，先行將被害人送醫治療，同時調閱監視器並鎖定嫌犯逃逸方向展開追查。警方循線追緝，於2小時內在市區將涉案4人全數查緝到案，並在嫌犯所乘車輛內查獲鋁製球棒等證物。

警方強調，對於任何形式的暴力行為「零容忍」，絕不容許以私刑解決糾紛，危害社會治安，違法者必將依法嚴辦，並呼籲民眾遇有糾紛應循正當管道處理，切勿以身試法。

