不滿遭索討薪資 台中老闆凌虐員工致死一審判12年

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中彭姓男子與員工饒男有薪資糾紛，饒男前年11月間向彭男索討，遭彭男與彭的友人邱男拘禁、強行餵毒毆打致死；台中地院審理後，今天判彭男與邱男各12年、11年徒刑。

依據檢方起訴書指出，33歲彭男在台中梧棲區承租一處招待所，並招聘25歲饒姓男子為員工，招待所則提供給彭男友人37歲邱男居住使用。

彭男因與饒男有薪資糾紛，饒男於民國113年11月23日晚間10時多，前往招待所向彭男索討，雙方爆發口角，彭男便夥同邱男將饒男捆綁拘禁後，強行餵食毒品並毆打。

彭男與邱男等人，除持甩棍輪流毆打饒男，還以打火機燃燒他的頭髮、耳朵及肛門等處，饒男經拘禁2個小時後死亡，警方獲報到場將彭男等人送辦；檢方偵辦後依刑法凌虐而私行拘禁致死等罪嫌，將彭男與邱男2人起訴。

案經台中地方法院審理後，今天依凌虐致死罪判彭男12年、邱男11年徒刑。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1150130