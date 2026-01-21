不滿遭計程車司機宰客！他放棄泰國1週旅程「隔天搭機返國」：別選擇深夜抵達

男子不滿深夜抵達泰國素萬那普機場後搭乘計程車遭不合理收費，因此決定隔天返回日本。圖／翻攝自X@musasino231

「如果你要來泰國，千萬別選擇深夜抵達的班機」一名男子強調，日前於晚間飛抵泰國，當時僅剩計程車方便通勤，未料上車不久，遭司機索取1萬日圓（約新台幣2千元）車費，認為遭繞路、不合理收費，決定取消一週泰國旅程，於隔日飛回日本。

根據《Thaiger》報導，一名日本男子日前在社群發布貼文，指出，「如果你要來泰國，千萬別選擇深夜抵達的班機」，因為從機場到目的地的唯一交通工具是計程車，「肯定會被宰」；他回憶當時司機才行駛一小段距離，就遭索取1萬日圓車費，基於不想被司機丟包，只好答應付款。

男子坦言，自己只是怕深夜通勤發生危險，才選擇計程車，不過遭不合理收費後相當後悔，已經失去原先旅程興致，並於隔天晚間6點半，返回素萬那普機場，搭乘Zipair航空飛往成田機場班機。

然而實際詢問男子是否記錄下該計程車的車牌號碼，目前未獲回應，消息曝光，一派泰國網友建議，若要搭乘計程車，可使用Grab叫車平台，且素萬那普機場一樓設有官方服務台，車資也會清楚標示，可以減少宰客可能；一派網友則質疑男子「誇大其詞」，認為不太可能因此取消整個假期，甚至放棄住宿費用。



