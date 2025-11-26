不滿遭黨紀處分、未獲提名選央委 何鷹鹭宣布退黨：這個國民黨我不想玩了

國民黨主席鄭麗文與國民黨「陸配」常委何鷹鹭致意。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨「陸配」常委何鷹鹭因穿印毛澤東頭像衣服，主張台灣回歸祖國，遭中央考紀會停止黨職處分。何今出席中常會後痛斥，自己發表和平統一言論，是被黨主席鄭麗文「誘導」，並公開宣布退黨，「這個國民黨我不想玩了」。

何鷹鹭主動受訪時更火力全開，批評國民黨立場要表明，不要含糊其辭模糊大家「，台灣人你也在騙，大陸人你也在騙，在大陸說台灣地區，在台灣說中華民國，你到底要幹嘛」。

何鷹鹭表示，民進黨敢說敢為，敢聲明觀點，就是不支持統一、喜歡台獨，，國民黨為何不敢？國民黨今天要與美日好，又要去找中國談，也是在玩火，可能還是挑起未來戰爭的罪魁禍首，

何鷹鹭指出，遭停職是因為自己支持和平統一，但源頭是鄭麗文競選黨主席時就講我們都是中國人，但沒有講是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，就是「誘導我喊和平統一、早日回到祖國懷抱」。

何鷹鹭也點名，國民黨副主席蕭旭岑去大陸也是說「台灣地區」，但究竟是中華人民共和國台灣地區或中華民國台灣地區，玩文字遊戲，去大陸談什麼？談和平從何談起？要如何和平？有對策嗎？有跟人民交代嗎？真的是玩火。

何鷹鹭表示，自己遭黨紀處分至今，問題一點都沒解決，自己是中常委理應當然提名參選中央委員，但黨不提名，黨副秘書長李哲華說要給7張連署票，以黨代表身分參選，但憑什麼不提名她？自己有犯多大錯誤、有違法？

