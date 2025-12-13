不滿鄭麗文缺席黨慶 嘉義縣議會黨團總召砲轟不知基層苦

鄭麗文缺席黨慶，嘉義縣議會黨團總召開砲批鄭不知基層苦。（廖素慧攝）

鄭麗文接任國民黨主席一個多月，近來陸續參加各縣市黨慶活動，13日到竊林和新北，但缺席嘉義縣黨部舉辦的黨慶活動，讓基層想面見新主席的期待落空，縣議會黨團總召李國勝開砲批鄭「連地方幹部座談會都不曾去過」，很憂心重蹈前主席馬英九的覆轍。

明年嘉義縣、市長選將都難產，基層焦慮感深重，在黨主席選舉中嘉義縣市都拿到最高票的鄭麗文，就任一個多月來，卻接連缺席嘉義市、嘉義縣黨部辦的黨慶活動，李國勝感受到基層反彈聲浪大。

李國勝說，鄭麗文連地方幹部座談會都不曾去過，只去拜神明，但也應該要了解地方基層的困境在哪裡，嘉義縣不是台北、新北等六都，嘉義是艱困選區，基層無處發聲，他必須代替基層發聲。

李國勝痛批，當時黨主席馬英九想做全民總統，黨政軍退出校園、退出媒體，結果讓民進黨全部收割掌控，馬英九「憨憨陪人家去掊墓（台語，掃墓）」，「溫良恭儉讓」把國民黨都全部讓出去了，這些都是基層的心聲，希望今天參加黨慶的黨中央長官能聽到，轉達給鄭麗文知道，否則鄭聽不到基層的聲音。

李國勝還說，希望主席及黨中央長官多到地方了解基層的苦處，不要來去匆匆，聽到基層想改革的意見，有為地方打拚、爭取建設的人就要大家共同支持，拚贏「2026選舉，2028就能藍天再現」。

