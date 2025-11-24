不滿鄭麗文記念吳石 洪健益掛看板要求蔣萬安表態 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對中國統戰手法多，民進黨台北市議員洪健益近日在街頭掛出「投給台北市長蔣萬安，就是投給國民黨主席鄭麗文」的看板，引發各界關注。洪健益今（24）日強調，這並非挑釁，而是面對中國滲透與國民黨親共化路線加速所做出的必要提醒，「中國統戰逼近台北，身為台北市議員，我不能視而不見」。

洪健益指出，鄭麗文上任後，在兩岸議題上的頻繁舉動，已明顯朝向「親共急統」方向狂奔，從中國推廣美化共諜吳石的影視作品《沈默的榮耀》，到中共中央政治局常委王滬寧公開要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文不僅全力配合，甚至親自出席相關紀念活動，簡直成了中國統戰的宣傳大使。他說，這些訊號都讓「愛護台灣、疼惜台灣」的市民深感不安。

洪健益更指出，令人更憂心的是蔣萬安對相關議題始終保持沈默，「雙城論壇是標準統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文高調親共急統，蔣也不敢吭聲」。他認為，政治人物在敏感議題上的沈默，不是不知道，而是默許，「這樣的沉默只會讓北京看見更多可利用的空間」。

洪健益說，正因如此，他受支持者建議，掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，目的不是貼標籤，而是提醒市民：在鄭麗文掌舵的國民黨全面向中國靠攏的情況下，如果蔣萬安持續迴避表態，就是同路人、同方向，「台北市民需要知道，市長站在哪一邊」。

洪健益呼籲，台灣正面臨中國統戰、認知作戰與政治滲透加劇之際，台北市更不能成為破口。他強調自己會持續「益起站出來、捍衛台灣」，呼籲市民在關鍵時刻堅定守護民主價值。

對於綠營作為，國民黨台北市議員柳采葳則表示，投給洪健益就是投給一個「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，綠營貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快。

柳采葳說，現在民進黨議員面臨初選，就開始用爛招奧步，民進黨如果真有本事，就公開說清楚，支持民進黨這種「共諜門戶大開」的執政方式嗎？這種看板，就是民進黨式的假議題、真對立。

照片來源：洪健益粉專

