不滿鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師利刃奪命 伴屍一小時冷靜自首

50多歲王姓男廚師疑因不滿鄰居42歲蘇姓男子深夜盥洗、發出噪音，持刀行兇，警方已封鎖現場。讀者提供

台南市新市區永福街一處出租公寓今（29日）凌晨發生兇殺案。50多歲的王姓男廚師，疑因不滿鄰居42歲蘇姓男子長年深夜盥洗發出的噪音，雙方在走廊爆發激烈衝突。王男憤而持利刃朝蘇男心臟與上半身狂捅，導致對方當場斃命。行兇後，王男伴屍近一小時才打110說出「我殺人了」向警方自首。全案依殺人罪送辦。

警方指出，王男與死者蘇男同住在新市區永福街16巷內的一棟公寓4樓，兩人的房間比鄰。身為廚師的王男，對於睡眠環境相當敏感，過去就曾多次抱怨蘇男深夜盥洗發出的水聲與動靜影響其睡眠，雙方為此種下心結。

今天凌晨，蘇男再度於凌晨時分盥洗，水聲驚醒正在補眠的王男。他忍無可忍衝出房門要求蘇男「出來理論」，兩人在狹窄的公寓走廊發生扭打。王男在盛怒之下，取出預藏的利刃朝對方瘋狂刺殺，甚至對準心臟要害攻擊，造成蘇男上半身布滿穿刺傷，當場大出血倒臥在血泊之中。

王男行兇後並沒有立即報案，而是留在現場陪伴著逐漸冰冷的屍體，直到約一小時後，才在凌晨1時45分許撥打110自首。台南市消防局於凌晨1時53分接獲轉報派員趕赴現場，但救護員抵達時，蘇男已明顯死亡，並未送醫。

善化警分局警方到場後，將王男依現行犯逮捕，現場拉起重重封鎖線，走廊牆面與地面血跡斑斑，顯示案發當時格鬥之激烈。王男在面對員警偵訊時，對行兇動機供認不諱，坦言是被長期的噪音問題逼到崩潰。

全案依殺人罪嫌，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。警方正進一步釐清王男是否有預謀行兇的動機，以及兇器來源。

警方封鎖命案現場，等待檢察官勘查。讀者提供



