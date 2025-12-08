不滿鄰居噪音惱人敲桌反制 男子強制罪判刑6月

不滿鄰居製造噪音竟以鐵槌敲桌反制，男子被法官依強制罪判刑6月。（圖：彭清仁攝）

新竹1名蕭姓男子從2022年9月中到今年7月中，因不滿鄰居噪音惱人，幾乎天天、不定時以鐵鎚在家敲打桌面，製造噪音反制鄰居的噪音，卻不料讓另一側鄰居出現精神緊繃、衰弱，憤而控告蕭姓男子妨害居住安寧。全案新竹地院法官審理後，依妨害自由罪的強制罪名，判處蕭姓男子有期徒刑個6月，得易科罰金。（彭清仁報導）

蕭姓男子住家是連棟透天厝，隔音效果不良。因不滿鄰居天天製造噪音讓他不得安寧，於是以鐵鎚敲打自家桌面來反制。不料製造噪音的鄰居沒反應，但另一邊的鄰居卻因為蕭姓男子長達近3年製造的噪音，出現精神緊繃和精神衰弱的症狀，在難以忍受的情況下，控告蕭姓男子妨害居住安寧。

蕭姓男子庭訊時向法官供稱，製造噪音反制並非針對原告鄰居，且不是連續性的製造聲響，每次聲響也不是持續很久。蕭姓男子也說明社區屋齡已有20多年，隔音差到連隔壁用浴室或大力一點開、關門都聽得到。

不過法官認為被告蕭姓男子明知住家建物隔音效果不佳，竟以噪音來反擊騷擾者，難信被告不知自己的行為，也會妨害其它鄰居的安寧。法官強調，維護居住安寧是人們可以正當合理行使並受法律保障的權利，而規律的居家安寧是個人生存的前提，一旦欠缺正常作息將有可能導致情緒不穩定、憂鬱、壓力、焦慮、工作效率下降等後遺症。

但蕭姓男子長達3年，幾乎天天，刻意在夜晚、凌晨製造噪音干擾他人作息，被害人能舉證前述犯案期間被干擾的次數就多達397次，且不乏單日內多次製造，因此儘管這些噪音並非整天不間斷，但不定時持續性的製造行為依舊成罪。法官因而依強制罪名判處蕭姓男子6個月有期徒刑。