不滿鄰居家中狗吠 莽男帶刀嗆殺狗喝血逼少女脫光看「比比」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中市和平區一名何姓男子，不滿住在附近的一戶人家所養的狗經常吠叫，去年間腰間插著尖刀前往該戶人家中，對著當時隻身在家的一名13歲少女小花（化名）恐嚇說要把狗殺掉，要喝狗血，並威脅少女脫下褲子，要看她的私處，不聽話就連她一起殺掉，全案經法院審理後，依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪處有期徒刑3個月、強制未遂罪處有期徒刑4個月，合併應執行5個月、可易科罰金。

判決指出，何男與小花都是泰雅族，去年某日下午，何男不滿小花家中的狗發出吠叫，便在腰間插刀，然後藉酒意前往小花家中，直接踹開小花房門恐嚇：「我要殺妳們家裡的狗，就跟妳爸爸說是我殺的，因為我肚子餓要喝狗血。」

小花與花爸認為何男在發酒瘋便未理會，孰料半年後，何男又再次酒後，同樣腰間插刀，強闖小花舅舅家，而小花當時剛好跟堂姐返家巧遇何男，何男便以泰雅語呼喚小花「過來，我叫你脫褲子，我要看你的『比比』，妳不脫我就殺死妳。」小花嚇得趕緊跑離。

小花事後告訴母親，也一起到派出所提告，但何男卻辯稱，他沒有說過殺狗、脅迫看私處的事情，不過仍被檢方依恐嚇危害安全、強制未遂、《兒少法》等罪起訴。

台中地方法院審理認為，何男明知小花跟他兒子一樣大，卻對小花故意犯罪犯行，審酌何男恫嚇小花、著手使小花行無義務之事，全案最終依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪處有期徒刑3個月、強制未遂罪處有期徒刑4個月，合併應執行5個月、可易科罰金。

