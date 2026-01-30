不滿鄰居深夜噪音！台南廚師持刀猛刺36刀奪命 遭法院聲押獲准

男子飲酒情緒失控，持刀械攻擊鄰居造成對方當場死亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市新市區昨(29)日凌晨發生一起凶殺案件。一名男子疑因不滿租屋處同層住戶深夜洗澡製造噪音，酒後情緒失控竟持刀械猛刺對方至少36刀，造成該名男子當場死亡。檢方認定其涉犯殺人罪且犯罪嫌疑重大，向台南地方法院聲請羈押獲准。

54歲王姓男子職業為廚師，租住於台南新市區永福街一處出租公寓，疑似因不滿同層樓的42歲蘇姓鄰居深夜洗澡製造噪音，雙方爆發衝突，王男在飲酒後情緒失控，持刀械朝對方猛刺，造成蘇男當場死亡。

警方調查指出，案發當時王男先在租屋處飲用完整瓶洋酒，隨後前往同層樓蘇姓鄰居房間理論，雙方發生口角衝突。過程中，王男持刀攻擊蘇男，造成其多處要害遭刺擊。事後男子獨自在現場呆坐近一小時後便自行投案，坦承「我殺人了」。警方獲報趕抵時，發現蘇男已明顯死亡。警方在王男租屋處查扣一瓶已喝完的洋酒及涉案刀械，作為後續偵辦證物。

檢警昨29日上午報請相驗，並於當日下午會同法醫前往殯儀館進行相驗及解剖。初步了解，蘇姓被害人至少遭刺擊36刀，致命傷集中於頸部及胸部等要害，因大量失血當場死亡。王男訊後依涉犯《刑法》第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆侵害他人生命、身體法益及逃亡之虞，檢方已向台南地方法院聲請羈押並獲裁准。

