不滿醉男叫囂持砍柴刀刺胸入15公分 惡男遭判刑13年半

台中地院國民法庭密集審理3天，今（4）日審理終結宣判。（本刊資料照）

台中周姓男子到龍井區友人家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持砍柴刀狠刺陳胸口，深入15公分，一刀斃命，陳的母親路過發現倒地血泊者是兒子，嚇得報警、但送醫不治。台中地院國民法庭密集審理3天，今（4）日審理終結宣判，認為周男只因情緒失控，一刀致人於死地，未與家屬和解，依殺人罪判周男13年6月，可上訴。

判決指出，去年3月20日18時許，周男(47歲)騎乘機車到台中市龍井區友人家聊天，周和友人共同的朋友陳姓男子酒醉後，因與友人有糾紛，到友人屋前叫囂不離去。周男竟心生不滿，逕自從友人住處客廳酒櫃拿取砍柴刀 1 把，走出門外，先徒手推倒陳男，再持砍柴刀向倒地的陳男左胸刺 1刀，致陳男左胸壁前外側1處刀刃穿刺傷（長度 5 公分，寬度1.5公分，深度15公分）後，返回友人住處。

陳男負傷起身徒步離去，因傷重在路邊不支倒地，正好陳男母親走路經過，發現倒地流血的是自己的兒子，趕緊報警、送醫院急救。陳男仍因氣、血胸及低血容性休克死亡。周男被逮捕後，檢方依殺人罪起訴。

開庭時，周男辯稱是傷害致死，否認有殺人犯意。不過國民法官庭審理認為，從監視器錄影來看，周男雖不是預謀，但是案發當時周男並未受到任何刺激，只因為情緒失控，竟持凶器刺向死者致命部位，行兇後也未報警、施以救護，漠視他人生命，犯後至今未與被害人家屬達成和解，今審理終結，依殺人罪判周男13年6月，可上訴。

