不滿醋飯被批評！怒揍Toyz遭判刑6月 超哥繳18萬罰金結案

網紅超哥（黃伯超）因餐廳醋飯遭Toyz（劉偉健）批評難吃，爆發肢體衝突，超哥在店門口當街暴打Toyz挨告，案經歷審，去年10月間遭依傷害罪判刑6月定讞，得易科罰金。今（23日）台北地檢署通知到案，超哥當場繳交罰金18萬元免囚。

超哥、Toyz這對冤家，2024年1月間因「醋飯」引爆糾紛，當時超哥在北市延吉街新開日式餐廳，Toyz到店裡吃飯直播，期間批評醋飯難吃，超哥認為對方在找碴，雙方先是在餐廳爆發口角，到店外後超哥則失控出手暴打Toyz，過程也被直播鏡頭拍下。

事後Toyz提告，檢方偵辦後依傷害、恐嚇罪起訴超哥，一審台北地院審酌，超哥當庭認罪且有和解賠償意願，但Toyz調解時未到庭、且求償1億元，最終判超哥傷害罪6月，得易科罰金，當時判決書還意外曝光超哥罹患大腸癌治療中。

Toyz不滿判決提起上訴，二審期間，超哥提出50萬和解條件遭拒，面對Toyz要求百萬賠償，超哥一度對著媒體鏡頭怒轟，要對方不要無限上綱，氣喊「不然判我100年好不好？」案件最終在去年10月間被北院駁回上訴、定讞。今（23日）超哥到案，並繳交18萬元罰金，為這起「醋飯鐵拳案」劃下句點。

