不滿金秀賢律師頻繁上節目！金賽綸媽媽「公開新證據」反擊了

韓國男星金秀賢在今年3月遭已故女星金賽綸的家屬控訴，指控兩人在「未成年的情況下交往」，並涉及逼債和冷暴力等多項指控，這些指控被認為是導致悲劇發生的原因。然而，在下半年，金秀賢的律師頻繁在YouTube節目上反控女方家屬造假，這一行為激怒了金賽綸的母親，並促使她親自發表聲明，公開新的證據以證明金秀賢的惡行。

根據韓媒《Nate》的報導，金賽綸的母親於今（26日）透過律師發出聲明，表示由於司法單位正在調查此案件，建議他們在此期間不要與媒體接觸，但因金秀賢的律師持續在影片頻道散播假訊息，已對他們造成二度傷害。

因此，金賽綸的母親決定公開部分兩人交往的證據，以還原事實。公開的資料包括金賽綸在金秀賢2017年入伍前所寫的備忘錄，以及2018年兩人在聊天軟體KakaoTalk的對話紀錄截圖，還有金賽綸在金秀賢家中的照片，以及她寫給金秀賢但未交出的信件等。

金賽綸的朋友在聲明中指出，金秀賢確實在金賽綸未成年時與她交往，因為金賽綸曾要到濟州島旅行時，是由金秀賢親自送機，所有細節都被同行的朋友們目睹。此外，金賽綸飼養的貓咪原本叫「紅豆糕」和「蜂蜜糕」，因金秀賢在《懷抱太陽的月亮》中的角色而改名為「月亮」和「雲朵」，因此金秀賢也被稱為「月亮先生」。

金賽綸的母親透露，2017年9月28日金賽綸在金秀賢入伍前，曾在手機備忘錄中寫下「歐巴，我可以等你！」等曖昧語句；金秀賢也多次在KakaoTalk中傳遞「想你」、「愛你」、「漂亮」等情侶間的親密對話，金賽綸在未交出的信件中提到「我們大約再一起5、6年了」，這些都足以證明兩人確實在金賽綸未成年時交往。

金賽綸的母親表示，即便公開了證據，金秀賢方面仍會維持相同立場，希望雙方未來都不要再對媒體發聲，並共同等待調查結果，相信最終真相會大白。

至於金秀賢方面，律師團隊先前強調「金秀賢是在金賽綸成年後交往」，並指控家屬公開的證據皆為造假和移花接木，目前已對家屬提起妨害名譽及精神損害賠償等訴訟，雙方正式對簿公堂，結果尚待揭曉。

★未經判決確定，應推定為無罪。

