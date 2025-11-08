不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰

已故演員于朦朧被瘋傳列入金馬獎追思名單。（圖／翻攝自于朦朧工作室微博）





第62屆金馬獎頒獎典禮即將於11月22日盛大登場，網路瘋傳已故中國大陸男星于朦朧將被列入追思名單中，意外掀起兩岸網友爭論；對此，金馬影展執行委員會日前已經正式澄清：「目前社群網路上關於逝世影人的內容，並非本會官方發布之資訊。」

中國大陸男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲；但他死因疑點眾多掀起潛規則、洗錢等疑雲，從未拍攝過台灣影劇作品的他，近日卻出現在維基百科的金馬獎「追思影人名單」中，雖然金馬影展執行委員已經出面闢謠，但這件事情依舊引爆兩岸論戰。

廣告 廣告

支持將于朦朧列入金馬獎追思名單中的粉絲認為，已故中國大陸藝人喬任梁也曾被列入其中，質疑喊道「為什麼他可以、于朦朧卻不行？」甚至進一步發起請願要金馬執委會「替于朦朧留名追思」；反對派則認為，于朦朧與台灣和電影完全無關「中國人的事，幹嘛要求台灣金馬幫他上名？」、「你怎麼不問問中國金雞獎。」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

【更多東森娛樂報導】

顏正國癌逝18天！大哥痛哭曝「遺孀現況」3鞠躬致謝

黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了

74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光