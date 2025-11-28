不滿銘傳設英文畢業門檻 研究生闖三關上訴…遭法院駁回

銘傳大學一名研究生因不滿校方要求碩士生得修完英文課程或是通過英文檢定，才得以畢業，從校內申訴一路打到行政法院，不過台北高等行政法院卻認為，這並非行政機關之對特定學生的行政處分，不能作為行政訴訟的標的，等同於是告錯途徑，因此判他敗訴。

銘傳大學。（圖／翻攝自Google Maps）

一名銘傳大學的研究生，去年9月時向校方提出申訴，認為校方設定研究生要通過英文畢業門檻這件事，缺乏法律依據，不過校方卻認為他的申訴是對課程制度的意見，非針對個案，最終不與受理，而他並不死心，再往上向教育部提出訴願，但最終仍遭駁回。

該名學生在連續遭到打槍後，持續向行政法院提出訴訟，判撤銷校方不受理申訴的決定，同時也要求法院確認校方的英文畢業門檻要求屬於違法行政處分。

不過法院認為，校方的規範對全體學生一體適用，目的在確保學術品質及畢業水平，且並非行政機關對特定學生的行政處分，無法作為訴訟標的，加上本案學生並未因英文門檻無法畢業，且未受到任何具體不利影響，「受教育權是否遭侵害」尚未具體化，法院在此階段無從介入，最終駁回判他敗訴，訴訟費用由他負擔，若不服殘定，可於裁定送達10天內向高等行政法院提抗告。

