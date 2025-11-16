不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工
不滿門口被擋，抱怨亂停車，鄰居間上演全武行！屏東一間鴨肉店員工遭一名男子持鐵鉤還有木棍上門攻擊，男子的母親追上來勸阻，而其中一名女子剛拿起安全帽要防衛，就被男子捶打頭部，另一名女店員也被毆打，而雙方原來都是鄰居，男子是隔壁影印店房東兒子，疑似不滿鴨肉店顧客機車擋出入，因而起爭執，衝回家拿雙武器上門。
隔壁男子vs.麵店員工：「怎麼了?，你不要用她，你要幹嘛，認真的嗎。」
男子一手拿木刀，一手拿鐵鉤，作勢要攻擊麵店兩名女子，他火冒三丈，他母親追上來制止，穿橘色上衣的婦人才剛拿起安全帽，馬上被襲擊。
隔壁男子vs.麵店員工：「你要幹什麼，你要幹嘛，X@$&...，報警...，報警啊。」
男子左手被他媽媽拉住，他單手出拳猛捶，婦人趕進套上安全帽，還是被攻擊，男子他媽媽拉到路邊，另一名穿圍裙的女子上前，男子又回頭衝上來，往女子臉上揍。
麵店員工：「還好我看到他，我安全帽趕快帶起來，不然...。」
兩波衝突，男子還沒息怒。
隔壁男子vs.麵店員工：「喂!...，啊...。」
從旁邊突襲攻擊麵店女子，接著把檯子上的東西砸到地上，這是屏東市建豐路一間鴨肉店，15號晚上發生衝突，原來雙方都鄰居。
附近住戶：「爸爸把他兒子拉進去之後，兒子又衝出來，打那個女孩子，拿那個拉鐵門那支鐵橇。」
持雙武器的男子原來是隔壁影印店的房東兒子，隔壁就是鴨肉店，事發當天，男子疑似移車撞到麵店員工的機車，雙方起口角，女房東抱怨「都你家顧客的車擋到我家出入」，雙方互嗆，男子就衝回屋內，拿鐵鉤棍棒上門。
被打的麵店許小姐：「其實我們只是在隔空對喊而已，他兒子回來，可能看他媽媽在跟我們吵架，就直接衝進去拿那二支東西出來了。」
附近住戶：「之前就油煙問題，多少就有點摩擦。」
附近住戶vs.記者：「（這邊常常有車子問題就對了），對啊附近還有補習班。」
附近店家多，有小吃店也有補習班，男子卻認為都是鴨肉店顧客的車擋在他家門口，為了停車問題爆發衝突，但拿鐵鉤跟武士刀造型棍棒攻擊，鄰居間撕破臉，警方也將依社維法送辦。
東森新聞關心您
暴力行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
72歲翁「差5秒滅頂」！靠「泳技木棍」逃生喊：我沒失蹤
台中高中生毆老師頭打斷木棒 校方記大過擬轉學安置
高雄女結新歡 男把她「打到變形」渾身血
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 10 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
有洋蔥！ 行車糾紛駕駛下跪求別報警 這原因獲諒解
台南新營發生一起行車糾紛，駕駛左轉差點撞上單車騎士，沒想到騎士要報警，駕駛竟直接下跪哀求！原來他不是想耍賴，而是要趕著去醫院探視住院的家人，怕耽誤時間。單車騎士被他的誠意打動，最終雙方達成共識，決定不追究此事。專家提醒，駕駛在路口攔車下跪的行為不僅危險，還可能觸法，呼籲民眾遇緊急情況仍應以合法且安全的方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
被中國懸賞 閩南狼現身派出所「自首」：警察不抓我也沒辦法
中國繼以「分裂國家罪」立案偵查民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州市公安局近日再發布懸賞公告，徵集台灣網紅「八炯」（温子渝）與「閩南狼」（陳柏源）的「犯罪線索」，開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬）懸賞。沒想到陳柏源今（11/14）中午親自現身派出所，拍影片上傳Threads，「我來自首了，為什麼台灣警察不抓我？」太報 ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
影/台大氣象系學生「願賭服輸」發雞排 網友發文恐嚇遭逮
9日「鳳凰」颱風登陸前，一名自稱是台灣大學大氣系學生，在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌預測台北至少放2天颱風假結果大翻車，今（14）有網友發文稱要對領雞排民眾不利，警方下午將他查緝到案。中天新聞網 ・ 1 天前
檢起訴藝人閃兵案！ 對坤達、修杰楷、陳柏霖等5人求刑2年8月
藝人王大陸被查出找「閃兵集團」企圖透過偽造體位逃避兵役，新北檢日前進行第二波搜索行動，今（14）日宣布偵結，依妨害兵役治罪條例與刑法使公務員登載不實等罪共起訴12人，其中對Energy謝坤達、張書偉、台視新聞網 ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不滿站務員吹哨 女子抓狂跳下月台 遭依鐵路法送辦
台中市 / 綜合報導 台中新烏日火車站發生民眾跳軌意外，一名29歲阮姓女子，因為太靠近鐵軌，加上火車要進站了，站務員對她吹哨提醒，她就抓狂，推了站務員後跳下月台、趴在鐵軌上，她的親友看到，也跟著跳下鐵軌，將她連拖帶拉、拉上月台，她的脫序行為已經觸犯鐵路法，交通部將會對她裁處開罰。白衣女子大叫一聲猛力推了站務員後，就跳下月台，摔在鐵軌上，她不起來，趴著大叫，她的家人和朋友看到，兩男一女也跟著跳下月台。白衣女子親友說：「快點，我求妳了，火車要過來了。」白衣女子趴在鐵軌上，這時，月台上的火車進站警示燈也已經亮起，不停閃動，代表火車要進站，時間相當緊迫，女子的親友趕快將她連拖帶拉拉到對面的鐵軌上。民眾說：「很危險，人家阻止就是一定有考慮到安全的問題，這樣很危險，而且也不知道車子什麼時候會來，不知道什麼時候就出意外了。」白衣女子跳軌的地點，在台中新烏日火車站，當時是昨(13)日晚上11點多，嚇壞當時目擊的民眾還有站務員，站務員也馬上，通報鐵路警察到場處理。台中鐵路警新烏日分駐所長林明德說：「因站立於月台黃色警戒線外，經站務員發現後，立即前往制止，阮女突然情緒失控，跳下軌道。」警方表示，跳下月台的29歲阮姓女子，沒有使用違禁品也沒喝酒，就是不滿站務員，對她吹哨警告不要太靠近鐵軌，她就失控跳軌，她的親友將她拉上月台後，緊急送醫治療，因為行為脫序危害公眾安全，警方也將依鐵路法，函請交通部裁處。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛
桃園龍潭敏盛醫院驚傳暴力事件！一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員起衝突，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，更砸毀顯示器與水杯。婦女質疑「每次看醫生都100元」卻還要為遺失藥品付費，儘管護理師多次勸阻，她仍拒絕冷靜下來。院方最終報警處理，警方以現行犯逮捕婦女，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。民眾多認為藥品遺失後醫院收取額外費用合理，此事件也引發大眾對醫療環境安全的關注！TVBS新聞網 ・ 16 小時前