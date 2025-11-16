不滿門口被擋！男持鐵鉤、木刀 攻擊麵店員工

男子一手拿木刀，一手拿鐵鉤，作勢要攻擊麵店兩名女子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





不滿門口被擋，抱怨亂停車，鄰居間上演全武行！屏東一間鴨肉店員工遭一名男子持鐵鉤還有木棍上門攻擊，男子的母親追上來勸阻，而其中一名女子剛拿起安全帽要防衛，就被男子捶打頭部，另一名女店員也被毆打，而雙方原來都是鄰居，男子是隔壁影印店房東兒子，疑似不滿鴨肉店顧客機車擋出入，因而起爭執，衝回家拿雙武器上門。

隔壁男子vs.麵店員工：「怎麼了?，你不要用她，你要幹嘛，認真的嗎。」

男子一手拿木刀，一手拿鐵鉤，作勢要攻擊麵店兩名女子，他火冒三丈，他母親追上來制止，穿橘色上衣的婦人才剛拿起安全帽，馬上被襲擊。

隔壁男子vs.麵店員工：「你要幹什麼，你要幹嘛，X@$&...，報警...，報警啊。」

男子左手被他媽媽拉住，他單手出拳猛捶，婦人趕進套上安全帽，還是被攻擊，男子他媽媽拉到路邊，另一名穿圍裙的女子上前，男子又回頭衝上來，往女子臉上揍。

麵店員工：「還好我看到他，我安全帽趕快帶起來，不然...。」

兩波衝突，男子還沒息怒。

隔壁男子vs.麵店員工：「喂!...，啊...。」

從旁邊突襲攻擊麵店女子，接著把檯子上的東西砸到地上，這是屏東市建豐路一間鴨肉店，15號晚上發生衝突，原來雙方都鄰居。

附近住戶：「爸爸把他兒子拉進去之後，兒子又衝出來，打那個女孩子，拿那個拉鐵門那支鐵橇。」

持雙武器的男子原來是隔壁影印店的房東兒子，隔壁就是鴨肉店，事發當天，男子疑似移車撞到麵店員工的機車，雙方起口角，女房東抱怨「都你家顧客的車擋到我家出入」，雙方互嗆，男子就衝回屋內，拿鐵鉤棍棒上門。

被打的麵店許小姐：「其實我們只是在隔空對喊而已，他兒子回來，可能看他媽媽在跟我們吵架，就直接衝進去拿那二支東西出來了。」

附近住戶：「之前就油煙問題，多少就有點摩擦。」

附近住戶vs.記者：「（這邊常常有車子問題就對了），對啊附近還有補習班。」

附近店家多，有小吃店也有補習班，男子卻認為都是鴨肉店顧客的車擋在他家門口，為了停車問題爆發衝突，但拿鐵鉤跟武士刀造型棍棒攻擊，鄰居間撕破臉，警方也將依社維法送辦。

