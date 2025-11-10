不滿開房間時女友被約 弘仁會成員竟祭出滿清十大酷刑虐死人

警方依殺人罪，將李啟明、朱家賢、湯雅淇、許綉妤4人移送北檢偵辦。呂志明攝



對外自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員的26歲男子李啟明，不滿與許姓女友在旅館開房間時，鄭姓男子竟然打電話約女友外出，決定與許女合謀，邀鄭男到旅館見面，然後再找10餘人埋伏在旅館房，以鋁棒毆打、火燒陰毛、寵物指甲剪拔牙等類似滿清十大酷刑凌虐，由於鄭男曾傳藝人王心凌「心電心」歌曲給許女，一群人還要鄭男脫光衣服跳「心電心」，同時拍下影片上傳，跳不好還毆打他，鄭男最後在被凌虐整整48小時後死亡，台北地檢署調查後，將李男在內的6名成年人，涉犯《刑法》私行拘禁致人於死罪起訴，並依《國民法官法》起訴，至於涉案的多名少年，則由警方移請少年法庭審理。

新北市警局汐止分局偵查隊在偵辦毒品案件時，獲報有人在出租民宅進行毒品交易，7月9日，偵查員持法院核發的搜索票，前往台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤的2樓進行搜索時，沒有找到毒品卻發現19歲的鄭姓男子面朝下呈趴臥姿態倒在地下，明顯已氣絕身亡。

2025年7月9日，艋舺大道驚傳一名男子陳屍檳榔攤。

當時有名16歲的少年在現場看顧，見到警察上門竟擔下所有責任，說「人我打死的」，不過警方從死者身上的傷勢發現有異，再檢視少年的手機後發現，當時少年有拍下死者遭毆打致死的畫面，且行兇者人數眾多，因此通知萬華分局接手處理。

萬華艋舺大道檳榔攤兇殺案主嫌李啟明、李的友人朱家賢。

警方查出，今年7月6日，李啟明與18歲的小女友許綉妤在新北市三重區的喜客商旅開房間，沒想到過程中19歲的鄭男用IG打電話給許女想要約她外出，李男認為鄭男太超過，與許女討論後決定來場仙人跳，由李男先連絡好友朱家賢及朱的女友湯雅淇，另外又找了4名少年，許女也找了弟弟，一同前往旅館埋伏，朱男還帶了鋁棒、開山刀、電擊棒前往助陣，一切佈署就緒後，許女回電鄭男，表示她剛分手需要有人陪伴，請鄭男到旅館一敍。

鄭男信以為真，在7月7日11點10分抵達旅館，沒想到一進入房間就被事先埋伏在房裡的李啟明等人團團圍住，李男先動手毆打鄭男的臉，然後再指示一群少年用鋁棒、徒手毆打，還有人拿著竹筷子插鄭男手臂、另有少年用打火機燒鄭男的陰毛、胸毛，過程中，李男還拿出電擊棒發出電擊的聲響嚇鄭男。此時朱家賢也不滿鄭男曾經以「ㄟ」稱呼他的女友，一拳打到鄭男臉上，把鄭男的牙齒都打掉。

男子簡永豐。

鄭男因為不堪凌虐，與李啟明、朱家賢談妥以2萬8000元擺平此事，但李啟明並沒有就此放過他，此時朱男與好友簡承豐連絡，簡得知後也帶著女友鄭郁寒到現場，一群人持續毆打鄭男，由於鄭男不斷哀嚎，李啟明怕被他人注意引起警方前來調查，決定轉移陣地前往台北市萬華區艋舺大道上的一處檳榔攤2樓。

曾郁寒。

7月7日深夜一行人架著鄭男抵達檳榔攤2樓後，湯雅淇恐嚇鄭男「不想少條腿就站好」，不久朱家賢又令鄭男趴下，一群人又開始教訓鄭男，拿球棒敲鄭男生殖、電擊棒電他肚子。由於鄭男曾傳「心電心」歌曲給許女，一群人還要鄭男脫光衣服跳「心電心」，湯女、許女則在拍下影片，湯女還嫌鄭男跳不好，許女弟弟狠踹，李啟明則拿電擊棒電，一群少年則呼吧掌。

7月8日一早，許女繼續打鄭男巴掌，還指示現場少年拿球棒持續毆打，過程中，由於鄭男一直拿不出2萬8000元，李啟明、朱家賢還打電話給鄭母，謊稱鄭男發生車禍要賠償2萬8000元，但因鄭母起疑，因此沒有支付。此時，大家越打越兇，湯雅淇甚至嗆聲要讓鄭男的牙齒再斷3顆，少年則拿起鋁棒輪翻毆打，甚至還有人拿水果刀割鄭男身體，用打火機燒陰毛、生殖器，用香菸燙屁股。

2025年7月9日，艋舺大道驚傳一名男子陳屍檳榔攤。

等到7月9日凌晨，鄭男已經情況不佳，但一行人不僅沒有將他送醫，還繼續用鋁棒、木棒毆打，用鐵尺打腳、用刀插刺背部，2名少年還拿寵物指甲剪剪掉鄭男下排牙齒，一行人凌虐差不多後離開，劉下一名黃姓少年看管，鄭則在被活活凌虐2天後氣絕身亡，直到當天汐止分局在查緝毒品案，前往檳榔攤執行搜索，才發現鄭男的屍體。

台北地檢署調查後為李啟、許綉妤、朱家賢、湯雅淇、簡承豐、鄭郁寒等6名成年人，涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第277條第2項前段之成年人與少年共同傷害致人於死，及《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第302條之1第2項、第1項第1款、第2款、第4款之成年人與少年共同3人以上攜帶兇器對被害人凌虐而私行拘禁致人於死罪嫌，依國民法官法、《刑事訴訟法》起訴。至於參與犯案的多名少年，則由警方依法移送少年法庭審理。

