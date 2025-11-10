不滿開房間時女友被約 弘仁會成員竟祭出滿清十大酷刑虐死人
對外自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員的26歲男子李啟明，不滿與許姓女友在旅館開房間時，鄭姓男子竟然打電話約女友外出，決定與許女合謀，邀鄭男到旅館見面，然後再找10餘人埋伏在旅館房，以鋁棒毆打、火燒陰毛、寵物指甲剪拔牙等類似滿清十大酷刑凌虐，由於鄭男曾傳藝人王心凌「心電心」歌曲給許女，一群人還要鄭男脫光衣服跳「心電心」，同時拍下影片上傳，跳不好還毆打他，鄭男最後在被凌虐整整48小時後死亡，台北地檢署調查後，將李男在內的6名成年人，涉犯《刑法》私行拘禁致人於死罪起訴，並依《國民法官法》起訴，至於涉案的多名少年，則由警方移請少年法庭審理。
新北市警局汐止分局偵查隊在偵辦毒品案件時，獲報有人在出租民宅進行毒品交易，7月9日，偵查員持法院核發的搜索票，前往台北市萬華區艋舺大道一處檳榔攤的2樓進行搜索時，沒有找到毒品卻發現19歲的鄭姓男子面朝下呈趴臥姿態倒在地下，明顯已氣絕身亡。
當時有名16歲的少年在現場看顧，見到警察上門竟擔下所有責任，說「人我打死的」，不過警方從死者身上的傷勢發現有異，再檢視少年的手機後發現，當時少年有拍下死者遭毆打致死的畫面，且行兇者人數眾多，因此通知萬華分局接手處理。
警方查出，今年7月6日，李啟明與18歲的小女友許綉妤在新北市三重區的喜客商旅開房間，沒想到過程中19歲的鄭男用IG打電話給許女想要約她外出，李男認為鄭男太超過，與許女討論後決定來場仙人跳，由李男先連絡好友朱家賢及朱的女友湯雅淇，另外又找了4名少年，許女也找了弟弟，一同前往旅館埋伏，朱男還帶了鋁棒、開山刀、電擊棒前往助陣，一切佈署就緒後，許女回電鄭男，表示她剛分手需要有人陪伴，請鄭男到旅館一敍。
鄭男信以為真，在7月7日11點10分抵達旅館，沒想到一進入房間就被事先埋伏在房裡的李啟明等人團團圍住，李男先動手毆打鄭男的臉，然後再指示一群少年用鋁棒、徒手毆打，還有人拿著竹筷子插鄭男手臂、另有少年用打火機燒鄭男的陰毛、胸毛，過程中，李男還拿出電擊棒發出電擊的聲響嚇鄭男。此時朱家賢也不滿鄭男曾經以「ㄟ」稱呼他的女友，一拳打到鄭男臉上，把鄭男的牙齒都打掉。
鄭男因為不堪凌虐，與李啟明、朱家賢談妥以2萬8000元擺平此事，但李啟明並沒有就此放過他，此時朱男與好友簡承豐連絡，簡得知後也帶著女友鄭郁寒到現場，一群人持續毆打鄭男，由於鄭男不斷哀嚎，李啟明怕被他人注意引起警方前來調查，決定轉移陣地前往台北市萬華區艋舺大道上的一處檳榔攤2樓。
7月7日深夜一行人架著鄭男抵達檳榔攤2樓後，湯雅淇恐嚇鄭男「不想少條腿就站好」，不久朱家賢又令鄭男趴下，一群人又開始教訓鄭男，拿球棒敲鄭男生殖、電擊棒電他肚子。由於鄭男曾傳「心電心」歌曲給許女，一群人還要鄭男脫光衣服跳「心電心」，湯女、許女則在拍下影片，湯女還嫌鄭男跳不好，許女弟弟狠踹，李啟明則拿電擊棒電，一群少年則呼吧掌。
7月8日一早，許女繼續打鄭男巴掌，還指示現場少年拿球棒持續毆打，過程中，由於鄭男一直拿不出2萬8000元，李啟明、朱家賢還打電話給鄭母，謊稱鄭男發生車禍要賠償2萬8000元，但因鄭母起疑，因此沒有支付。此時，大家越打越兇，湯雅淇甚至嗆聲要讓鄭男的牙齒再斷3顆，少年則拿起鋁棒輪翻毆打，甚至還有人拿水果刀割鄭男身體，用打火機燒陰毛、生殖器，用香菸燙屁股。
等到7月9日凌晨，鄭男已經情況不佳，但一行人不僅沒有將他送醫，還繼續用鋁棒、木棒毆打，用鐵尺打腳、用刀插刺背部，2名少年還拿寵物指甲剪剪掉鄭男下排牙齒，一行人凌虐差不多後離開，劉下一名黃姓少年看管，鄭則在被活活凌虐2天後氣絕身亡，直到當天汐止分局在查緝毒品案，前往檳榔攤執行搜索，才發現鄭男的屍體。
台北地檢署調查後為李啟、許綉妤、朱家賢、湯雅淇、簡承豐、鄭郁寒等6名成年人，涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第277條第2項前段之成年人與少年共同傷害致人於死，及《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第302條之1第2項、第1項第1款、第2款、第4款之成年人與少年共同3人以上攜帶兇器對被害人凌虐而私行拘禁致人於死罪嫌，依國民法官法、《刑事訴訟法》起訴。至於參與犯案的多名少年，則由警方依法移送少年法庭審理。
更多太報報導
數百人失蹤！洛興雅移民船沉沒泰馬邊境 兩國展開7天搜救
眾人敲碗等營收出爐! 台積電表態上漲15元 台股早盤重返27800點關卡
薛劍「斬首」言論引爆日本輿論炸鍋！矢板明夫：曾有議員呼籲將他驅逐出境
其他人也在看
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了
馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 17 小時前
黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」
娛樂中心／楊佩怡報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。民視 ・ 21 小時前
逼讓博愛座！北捷「白髮嬤」雨傘打傷女童 檢起訴建請法官處重刑
9月間，在台北捷運強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛的白髮曾姓婦人，於2024年間同樣為逼一對父女起身讓博愛坐，竟然直雨傘打傷女童。台北地檢署10日將曾婦依故意對兒童犯傷害等罪起訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
逾470萬人完成 普發現金1萬今全面開放登記
[NOWnews今日新聞]全民普發1萬元「登記入帳」，11月5日起開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，截至今（10）日上午8時為止，已超過470萬人登記，還沒登記者的人也不用緊張，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算
勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥......風傳媒 ・ 16 小時前
黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網
馬來西亞歌手黃明志（Namewee）近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案，在馬國配合警方調查並主動說明案情。警方檢測顯示其體內含多種毒品成分，引發外界關注他在星馬地區可能面臨的嚴峻刑責，其中最受矚目的，莫過於當地極具爭議的「鞭刑制度」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 19 小時前
【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉
2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。中天新聞網 ・ 1 天前