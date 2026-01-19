不滿關稅談判 柯文哲嗆賴清德賣國 她酸：幹嘛幫他討好川普

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 歷時多久台美對等關稅談判終於在本月16日達成貿易協定，台灣輸美商品關稅從先前的20%下調至15%，與日本、韓國持平，且不疊加最惠國待遇稅率，而台灣也爭取道半導體及半導體言聲等商品等232關稅最優惠待遇。然而，面對這樣的結果，藍白仍不滿意。前民眾黨主席柯文哲昨（18）日就批評，把台灣賣給美國也是賣國，更要賴清德不要當賣國賊。對此，資深媒體人周玉蔻就酸，「對美關稅談判是賴清德出賣台灣給美國？柯文哲幹嘛一直幫威廉跟川普大哥做關係、討好川老大」。

周玉蔻昨日就在臉書發文表示，「今天最好笑的笑話是柯文哲說，出賣台灣給美國也是賣國，叫賴清德不要做賣國賊」，直言「台美談判結果待遇如此優越，韓國政商界抓狂，恨不得他們的大統領李在明也有這樣強大的賣韓本事吧？」

周玉蔻指出，台美對等關稅談判，在美國以準「國與國」地位簽下協議，前提是美國未來的科技、國力發展，實在是太需要台積電領軍的護國神山群，和台灣位於第一島鏈上民主號航空母艦戰略位置了。她認為，出賣台灣給美國？台灣的談判團隊和政府其實是太謙虛客氣了，「實情是我們在幫助美國。大家都知道川普大哥好大喜功，出賣之說相反不就是收買成功。」

周玉蔻也狠酸柯文哲，「弄了半天，柯文哲和紅藍白這幫人罵的愈兇，川老大龍心愈大悅，看台灣一定愈看愈可愛。賴清德真該感謝鄭麗文、柯文哲和中共口徑一致、氣急敗壞的反向公關、正向收益的喊話操作！繼續罵！罵得愈兇、愈離譜愈好」。

