不滿關稅「搶劫」！好市多要川普政府「全額退款」，CEO更霸氣承諾：我們最後一個漲價、第一個降價

大型零售商好市多（Costco）販售大量進口商品，從輪胎、高爾夫球到芒果、鮭魚都有。在今年受到美國總統川普（Donald Trump）祭出的全球性關稅衝擊後，好市多決定把川普政府告上法院，要求政府退還所有因關稅所繳的費用。

根據《華盛頓郵報》，美國第12大上市公司（依收入計算）、第15大僱主好市多，28日向美國國際貿易法院提起訴訟，表示政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的關稅並不合法。這部1997年通過的法律，原本主要是用來對其他國家實施制裁。

廣告 廣告

此案正值最高法院審理川普是否有權對幾乎所有國家、種類繁多的商品祭出大規模關稅。在上個月的口頭辯論中，多名保守派大法官質疑是否該給予總統如此廣泛的關稅權力，顯示最高法院可能推翻、或至少限縮川普的經濟政策。

好市多不是唯一採取行動的企業，包括川崎重工集團（Kawasaki）旗下的川崎汽車公司（Kawasaki Motors）和罐頭食品大廠Bumble Bee 在內，已有數十間公司提告要求政府退還關稅；這些企業都表示，即使最高法院最終裁定關稅違法，他們也無法確保一定能拿回已繳的費用，因此才選擇提告。

川普則堅稱，這些關稅是為了降低美國每年龐大的貿易逆差，他甚至在4月宣貿易逆差已達到「國家緊急狀態」。

《華盛頓郵報》社論指出，川普的關稅政策，最先承受衝擊的是小型企業，這些小企業既沒有足夠的資金，也沒有華府的人脈，無法承受或迴避關稅帶來的額外成本。但最終負擔最多關稅的，其實會是進口數量龐大商品的大型企業；過去這些大企業多選擇靜觀其變，認為這樣做比跟情緒多變的川普正面衝突更明智。

然而，這場關稅拉鋸戰現在進入新階段。數十間企業提告川普政府，證明了美國企業才是美國關稅真正的支付者。若是像川普所言，是「外國在付關稅」，好市多根本不需要提告要求退款，而未來會有更多被白宮「搶劫」的美國企業，走上法律途徑尋求補償。

根據非營利組織稅務基金會（Tax Foundation）的資料，截至9月底政府以徵收約880億美元的IEEPA關稅，預估未來10年還會再收到2.3兆美元。美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的官方數據也顯示，2025會計年度的關稅總收入幾乎是往年的兩倍。

好市多並未在訴訟文件中說明它總共支付了多少關稅，但好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip ）在5月的財報電話會議中透露，公司大約三分之一的銷售額來自進口商品，而其中約三分之二是非食品類；來自中國的商品則佔美國總銷售額約8％。這家會員制量販店以壓低價格聞名，而阻礙它壓低售價的，不該是違法行事的美國海關官員。

米勒奇普表示，好市多已經調高了一些進口商品的售價，例如來自中南美洲的鮮花，因為鮮花屬於非民生必需品，顧客較能接受漲價。但對於日常必需品，例如同樣從中南美洲進口的鳳梨和香蕉，好事多則盡量不調高售價，即使這會壓縮公司的利潤。

好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）9月時也說，公司會「盡一切努力減輕關稅衝擊」，避免把成本轉嫁給消費者。他表示：「如果我們真的要調高價格，我們也會是最後一個調漲、第一個調降的。」

川普還沒在社群平台「Truth Social」上，對好市多發表他一貫的怒吼式貼文，但《華盛頓郵報》社論指出，抨擊一家努力維持低價的企業，對飽受通膨折磨的選民而言恐怕很難接受。美國有近三分之一的人會在好市多消費，且這些顧客多集中在郊區，而郊區正式選舉勝敗關鍵的票倉。

大企業如今的反應，其實正是小企業當初立即感受到的現實：關稅就是在向美國人徵稅。

更多風傳媒報導

